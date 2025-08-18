جثت على ركبتها.. بيلا ثورن تثير الجدل بعد طلب يد خطيبها (فيديو)

أثارت الممثلة الأمريكية بيلا ثورن موجة من الجدل بعد أن تقدمت بطلب الزواج من خطيبها مارك إيمز، بعد عام من تقدمه لها رسميا.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 27 عاما مقطع فيديو عبر إنستغرام، تظهر فيه وهي تجثو على ركبة واحدة وسط أجواء رومانسية من الشموع والزهور والبالونات الحمراء على شكل قلوب. وبدا إيمز مندهشا، وانحنى ليقابلها على مستوى النظر عندما أخرجت علبة الخاتم. بعدها تعانق الثنائي وتبادلا القبلات.

وكتبت ثورن في التعليق: "تقابلنا قبل 3 سنوات، وبعد عام تقدم لي، والآن بعد عام آخر أنا التي تقدمت إليه".

وبينما احتفى بعض المعجبين باللفتة غير التقليدية، وجه آخرون انتقادات، متسائلين عن سبب التقدم مرة أخرى. فكتب أحد المتابعين: "إذا هو تقدم لكِ من قبل، لماذا تفعلين هذا؟ لم أفهم". وأضاف آخر: "يا نساء، دعونا لا نطبّع مثل هذا التصرف". بينما سخر آخرون بتعليقات قاسية مثل: "أفضل أن تُنزع أظافري على أن أفعل ذلك"، و"أفضل أن أبتلع الزجاج".

ورغم الانتقادات، دافع كثيرون عن تصرف ثورن، واصفين اللحظة بأنها "لطيفة" و"تمكين للمرأة". علّق أحد المتابعين قائلاً: "القوة للنساء، أحبك على هذه الخطوة"، وكتب آخر: "أجمل شيء رأيته اليوم".

وردت ثورن على الجدل عبر خاصية القصص في إنستغرام قائلة: "التعليقات على منشوري مضحكة! منقسمة تماما".

وكانت ثورن بدأت علاقتها بإيمز علنا في فبراير 2023، بعد انفصالها عن خطيبها السابق بنيامين ماسكولو. وكان إيمز، وهو منتج أفلام وتلفزيون بريطاني، تقدم لثورن في عام 2024. وقد أعادت هذه الخطوة الجريئة إشعال النقاش حول العادات التقليدية مقابل المفاهيم الحديثة في العلاقات.

