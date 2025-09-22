الأمير هاري يستعيد ذكريات طفولته في "ديزني لاند" (صور)

استعاد الأمير هاري ودوقة ساسكس، ميغان ماركل، ذكرياتهما المفضلة في عالم ديزني، من رحلات الطفولة إلى تجربة تعريف طفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، بـ"أسعد مكان على وجه الأرض".

وجاء ذلك خلال ظهورهما في البرنامج الخاص "أسعد قصة على وجه الأرض: 70 عاما من ديزني لاند – طبعة خاصة من برنامج 20/20"، الذي عُرض الأحد 21 سبتمبر، حيث تحدثا عن زياراتهما لمتنزهات ديزني منذ طفولتهما.

وتذكر الأمير هاري، 41 عاما، رحلته الأولى إلى ديزني عام 1993 برفقة والدته الراحلة الأميرة ديانا وشقيقه الأمير ويليام، قائلاً: "ذهبت مع والدتي وشقيقي. أتذكرها جيدا جدا. كنت أفتقد صوابي أمام كل هذه الشخصيات".

من جانبها، قالت ميغان ماركل، التي نشأت في جنوب كاليفورنيا، إن زيارتها لحديقة ديزني كانت "أسهل"، لكنها لا تزال "أروع متعة في العالم"، مستذكرة زيارة خاصة لحفل التخرج، حيث يسمح للطلاب بزيارة الحديقة بعد ساعات العمل.

أخبار ذات علاقة هاري يستعيد تفاصيل مؤلمة في جنازة والدته الأميرة ديانا

وفي وقت سابق هذا العام، احتفلت العائلة بعيد ميلاد ابنتهما ليليبت برحلة إلى ديزني لاند، حيث شارك هاري حماستهما قائلا "قالا: هذا مذهل! هذه ليست حتى الواجهة. استعدوا، ستُذهلون. أن ترى الأطفال يغمرون أنفسهم في هذه التجارب وهم لا يعرفون ما ينتظرهم كان أمرا رائعا ويعيد إليك روح الطفولة".

وشملت الاحتفالات جولة عائلية في الألعاب الترفيهية، وتذوّق الحلويات، والاستمتاع بكعكة عيد ميلاد مزينة بشخصية آريل من فيلم "حورية البحر الصغيرة".

وأظهرت صور البرنامج دوق ودوقة ساسكس أثناء ركوبهما لعبة "جبل الفضاء"، المفضلة لدى هاري منذ طفولته، حيث قال: "لقد تجولت فيها 10 مرات، وربما 12 مرة".