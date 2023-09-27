ماركة أزياء عالمية تلوم الطقس في تراجع مبيعاتها

في انعكاس للتغير المناخي على الأسواق، قالت شركة "إتش آند إم" للأزياء إن الطقس الحار على نحو غير معتاد في الكثير من أسواقها الأوروبية أرجأ بدء موسم التسوق الخريفي ودفع مبيعات أيلول/ سبتمبر إلى التراجع، لكن تخفيضات التكلفة ساهمت في زيادة الأرباح الفصلية للشركة.

وقالت "إتش آند إم"، التي تعد إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا أكبر منافس لها، إن مبيعات أيلول/ سبتمبر ستنخفض عشرة بالمئة على أساس سنوي قياسا بالعملات المحلية.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة السويدية في الفترة بين حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس 4.74 مليار كرونة (430.7 مليون دولار) مقابل 902 مليون كرونة قبل عام.

وكان متوسط توقعات محللين استطلعت إل.إس.إي.جي آراءهم أرباحا بقيمة 4.72 مليار كرونة.