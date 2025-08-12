بروكلين بيكهام يجدد عهود زواجه بنيكولا بيلتز في غياب والديه

احتفل بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز أخيرًا بالذكرى السنوية الثالثة لزواجهما من خلال تجديد عهود الزواج في مراسم حميمية أقيمت في الولايات المتحدة، بغياب والديه ديفيد وفيكتوريا.

وشارك الثنائي لحظات صادقة وصورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تبادل بروكلين البالغ من العمر 26 عامًا ونيكولا البالغة من العمر 30 عامًا عهود الزواج مرة أخرى في حدث خاص حضره أفراد عائلة نيكولا فقط، بما في ذلك والدها نيلسون بيلتز، الذي بدا كأنه أدار المراسم. كما كانت والدة نيكولا كلوديا وأشقاؤها حاضرين.

وجاء تجديد العهود وسط شائعات مستمرة عن توتر بين بروكلين وعائلته. ولم يحضر والدا بروكلين، ديفيد وفيكتوريا بيكهام، المراسم، ما أثار تكهنات حول وجود قطيعة محتملة.

وتشير التقارير إلى أن بروكلين أصبح بعيدًا بشكل متزايد عن عائلته، ويشعر أنهم لم يعاملوا نيكولا جيدًا. وبدلاً من ذلك، أصبح قريبًا جدًا من عائلة زوجته، فقد قضى عطلة معهم أخيرًا في الخارج.

أخبار ذات علاقة وسط خلافات عائلية.. بروكلين بيكهام يتحدث عن زواجه

وعبّر بروكلين ونيكولا عن حبهما والتزامهما عبر منشورات على إنستغرام، حيث علّق بروكلين على صوره قائلاً "إلى الأبد فتاتي"، فيما كتبت نيكولا "في كل حياة". كما نشرا رسالة مشتركة: "فقط الحب"، مع رمز قلب أبيض، ما يعكس العلاقة العميقة بينهما.

وبحسب موقع "ميرور" تثير دراما عائلة بيكهام اهتمام الإعلام منذ فترة، إذ يشير المطلعون إلى أن قرب بروكلين المتزايد من عائلة بيلتز أسهم في ابتعاده عن عائلة بيكهام. ورغم الشائعات، يبدو أن بروكلين ونيكولا يركزان على تعزيز علاقتهما وصنع ذكريات دائمة معًا.

وبينما يواصل الزوجان مشاركة لمحات من حياتهما واحتفالاتهما، يترقب المعجبون من كثب وسط التكهنات حول الديناميكيات المستقبلية داخل عائلة بيكهام.