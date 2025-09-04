ديزني تدفع 10 ملايين دولار لتسوية اتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال

وافقت شركة والت ديزني على دفع مبلغ 10 ملايين دولار لتسوية مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) بشأن جمع بيانات شخصية للأطفال على منصة يوتيوب بطريقة غير قانونية.

ووفقًا للجنة، فإن ديزني سمحت بجمع معلومات من الأطفال الذين شاهدوا مقاطع فيديو موجهة لهم دون الحصول على إذن الأهل أو إعلامهم بذلك.

وأضافت الشكوى أن الشركة انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) بعدم وضع علامات واضحة على بعض الفيديوهات التي أُنتجت خصيصًا للصغار، ما أتاح استخدام بياناتهم لأغراض الإعلانات الموجهة لمن هم دون سن 13 عامًا.

يأتي هذا الإجراء بعد أن بدأت يوتيوب في عام 2019 عقب تسوية سابقة مع اللجنة، في مطالبة صانعي المحتوى بتحديد ما إذا كانت الفيديوهات موجّهة للأطفال أو غير موجّهة لهم، لضمان عدم جمع بيانات شخصية من الأطفال وتعطيل الإعلانات المخصصة والتعليقات على هذه الفيديوهات.

تشمل التسوية الجديدة التزام ديزني بدفع الغرامة المدنية البالغة 10,000,000 دولار، والامتثال لقواعد حماية بيانات الأطفال، وتنفيذ برنامج لمراجعة الفيديوهات المنشورة على يوتيوب لتحديد ما إذا كانت موجهة للأطفال أم لا.

وفي بيان حصلت عليه شبكة CNBC، قالت ديزني: "دعم رفاهية الأطفال والعائلات وسلامتهم هو جوهر عملنا. هذه التسوية لا تشمل المنصات الرقمية التي تمتلكها ديزني وتديرها، بل تقتصر على توزيع بعض محتوياتنا على منصة يوتيوب. لدى ديزني تقليد طويل في الالتزام بأعلى معايير حماية خصوصية الأطفال، ونواصل الاستثمار في الأدوات اللازمة للحفاظ على ريادتنا في هذا المجال".