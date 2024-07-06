جدل في الجزائر إثر مشاركة المؤثرة "نوران" بحفل تخرج (فيديو)

أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، جدلاً واسعاً بسبب مشاركة مؤثرة تدعى "نوران" في حفل تخرج إحدى الجامعات في البلاد.

وبحسب الفيديو، ظهرت نوران وهي تتوجه نحو الحاضرين في المدرج الجامعي لتهتف بالعبارة المعتادة في الملاعب الجزائرية لمناصرة منتخب البلاد: "وان تو ثري فيفا لالجيري" (أي 1، 2، 3 تحيا الجزائر)، ورددها باقي الطلبة بعدها.

واعتبر نشطاء أن مشاركتها بهذا الحفل تجعل من المؤثرة "قدوة للطلبة الجزائريين"، وهي التي اشتهرت من خلال فيديوهات رقص على "تيك توك"، قبل أن يتم استدعاؤها لتمثل في فيديو كليب، وتقدم دوراً في مسلسل.

وقال أحد المعلقين: "ألا تكفي الشهرة التي يحظى بها هؤلاء المؤثرون على مواقع التواصل ومتابعتهم من طرف الملايين، حتى نزيدهم شرفاً بجعلهم قدوة للطلبة الجامعيين؟".

في المقابل، دافع البعض عن نوران، قائلين: "إنها أحد المؤثرين القلائل الذين لا يقدمون محتوى هابطاً على مواقع التواصل. صحيح أنها تغني وترقص، لكنها لم تتعدَ هذا أبداً".

كما اعتبروا "أن الطلبة الجامعيين وصلوا إلى مستوى التخرج، فهم يدركون جيداً بمن يقتدون ولن يغير استدعاء نوران ليوم واحد من قناعاتهم".