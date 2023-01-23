بطولة "فتاة الشرقية" المزيفة تشعل الجدل في مصر و"القومي للمرأة" يعلق

أثارت فتاة في محافظة الشرقية المصرية تدعى أماني محمد، حالة من الجدل بعد أن زعمت إنقاذ سيدتين و4 أطفال من الموت غرقا بعدما سقطوا بالسيارة في المياه، ليحتفي بها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تُكشف حقيقة قصتها المزيفة.

وتتمحور قصة فتاة الشرقية التي كانت تعمل ممرضة، أنها "أنقذت الأسرة من الغرق، بعدما رأت الرجال يشاهدون من بعيد غرقهم بعد أن سقطت سيارتهم في المياه، لتقفز بمفردها في المياه وتقوم بتحطيم زجاج السيارة وإخراج 6 أشخاص من المياه وإنقاذ حياتهم".