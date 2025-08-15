مصرع رجل في شيكاغو برصاص خلال بث مباشر (فيديو)

شهدت مدينة شيكاغو جريمة قتل مروعة،مساء الأربعاء، حيث قُتل كيفن واتسون، 42 عامًا، بالرصاص أثناء بث مباشر عبر "فيسبوك"، بينما كان أحباؤه يتابعون المشهد في حالة ذهول.

وقالت شرطة شيكاغو إن الحادث وقع حوالي الساعة 6:14 مساءً في موقف سيارات بشارع ماديسون الغربي في حي ساوث أوستن، عندما كان واتسون، المعروف بلقب "تاغ"، يجري محادثة عبر البث المباشر من داخل سيارته، ويتحدث عن نزاع سابق على موقف سيارات.

وأظهر الفيديو توقف سيارة بجانب واتسون، قبل أن يخرج مسلح مجهول الهوية. وحاول الضحية رفع يديه في الهواء قائلاً: "ما الأمر يا أخي؟"، ثم هرع للخروج من السيارة. وبعد ثوانٍ، دوّى صوت طلقة نارية، ليسقط واتسون أرضًا مصابًا في صدره.

وأسرع شهود العيان لتقديم الإسعافات الأولية وضغطوا على جرحه حتى وصول المسعفين، لكن واتسون، الذي يسكن على بعد مبنيين من موقع الحادث، توفي بعد نقله إلى مستشفى ماونت سيناي.

وبحسب أقارب الضحية، كان واتسون يعرف المهاجم وحاول انتزاع السلاح منه قبل إطلاق النار. وتروي ابنة عمه، جاكيز سميث، أنها شاهدت المشهد المأساوي مباشرة، مضيفة: "كان يختنق محاولًا التنفس… لقد كان رجلاً طيبًا ويساعد الجميع".

وأفادت السلطات أن الفيديو الموثّق للجريمة حظي بأكثر من مليوني مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتم حتى الآن القبض على أي مشتبه به.

وتشير بيانات المدينة إلى أن شيكاغو سجلت 206 حالة قتل بالرصاص منذ بداية 2025 حتى 12 أغسطس، بانخفاض عن 316 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.