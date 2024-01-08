ما علاقة المغنية المغربية لطيفة رأفت بملف بارون المخدرات؟
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، في الأيام الأخيرة اسم ديفا الأغنية المغربية، لطيفة رأفت، مقرونًا بملف شبكة تزعمها زوجها السابق، أحمد بن إبراهيم، ولقب بـ"إسكوبار الصحراء"، وأطاح بعدد من المشاهير المغاربة في عالم كرة القدم والسياسة.
وكانت الفنانة المغربية تزوجت ببارون المخدرات، وهو من أب مالي وأم مغربية، من كانون الثاني/ يناير إلى غاية شهر يونيو/ يونيه عام 2014، حيث نفت لطيفة رأفت علمها بنشاط طليقها الإجرامي المتعلق بتجارة المخدرات، وأن يكون لها أي علاقة بمجريات التحقيق الحالي في هذه القضية.
ولم تفوت الفنانة المغربية فرصة ظهورها للمرة الأولى في مقطع فيديو على منصة "إنستغرام" لترد على الاتهامات بشان قضية "إسكوبار الصحراء"، لتؤكد أنها هي من سعت إلى الانفصال وطلبها الطلاق وتنازلها عن جميع مستحقاتها المادية.
وتعد لطيفة رأفت من الفنانات المغربيات المميزات، إذ انطلقت في عالم الغناء في سن مبكرة في عام 1982، وأطلقت أول أغنية لها بعنوان "موال الحب"، ثم حصلت على لقب أفضل مطربة لعام 1985 بأغنيتها الشهيرة "خُيِّي" التي أكسبتها شعبية كبيرة.