أعلنت الممثلة البريطانية دايزي ريدلي، المعروفة بدور راي في سلسلة "ستار وورز"، أنها تعاني من مرض غريفز، الذي يتسبب بتعب شديد وفقدان في الوزن.

وفي مقابلة مع مجلة "وومنز هيلث" نُشرت الثلاثاء، أوضحت ريدلي، البالغة من العمر 32 عاماً، أن تشخيصها بالمرض كان في سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أنها تعاني تسارعا في نبضات القلب، وفقدان الوزن، وتعبا، ورعشة في اليدين.

وأوضحت "اعتبرت أنني أنهيت حديثاً تأدية دور مرهق جداً، وربما لهذا السبب أشعر بالتعب".

ومرض غريفز هو السبب الأكثر شيوعاً لفرط نشاط الغدة الدرقية، ويطال النساء أكثر من الرجال، بحسب جمعية الغدة الدرقية الأوروبية.

وقد عانت منه شخصيات أخرى مثل مغنية الراب ميسي إليوت والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة باربرا بوش.

وقالت دايزي ريدلي "إزاء الإحصائيات المختلفة المتعلقة بالنساء غير المشخصات، أو اللواتي لم يُشخَّصن بشكل جيّد، يجب أن نتّفق على الاعتراف بأننا بالفعل لسنا بخير"، مضيفةً "من الطبيعي أن نشعر بأننا لسنا بخير".

وأشارت نجمة "ستار وورز" التي تتّبع نظاماً نباتياً أساساً، إلى أنّها بدأت نظاماً غذائياً خاليا من الغلوتين منذ تشخيص إصابتها.

وقالت "لست صارمة جداً بشأن هذا الأمر، ولكنّ خفض كميات الغلوتين يجعلني أشعر بالتحسن".