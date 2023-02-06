دراسة: تنظيف المطبخ يحرق سعرات حرارية أكثر من ركوب الدراجة

وزودت كل عامل منهم بجهاز استشعاري ذكي والذي يتتبع آليًّا وبدقة عدد حرق السعرات الحرارية عند ممارسة الرياضة والرقص وأنشطة حركية أخرى، وبعد ذلك، كلفت شركة "هوم أغلو"، كل عامل تنظيف 5 منازل.

وأظهرت النتائج أن تنظيف المطبخ يحرق سعرات حرارية أكثر مقارنة مع تنظيف أي غرفة أخرى في المنزل.

وأوضحت الشركة أن نتائج الدراسة وجدت وفق ما رصدته المستشعرات الذكية المرفقة مع العاملين في التجارب، أن تنظيف المطبخ يحرق في المتوسط 276 سعرة حرارية، بينما يحرق تنظيف الحمام فقط 173 سعرة، وغرفة النوم 154 سعرة حرارية فقط.

كما وكشفت النتائج عن أن تنظيف المطبخ لمدة 50 دقيقة يحرق سعرات حرارية أكثر من ممارسة الرقص في الصالة الرياضية أو ركوب الدراجة للمدة ذاتها.

وقالت"هوم أغلو"، إن "البيانات التي تم جمعها من المستشعرات الذكية تشير إلى أن تنظيف المطبخ، لمدة 50 دقيقة في المتوسط، يحرق سعرات حرارية أكثر من ساعة من الرقص في الصالة والتي بلغت 219 سعرة، أو ركوب الدراجة لمدة ساعة الذي وصل إلى 292 سعرة".