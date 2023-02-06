دراسة: تنظيف المطبخ يحرق سعرات حرارية أكثر من ركوب الدراجة
كشفت دراسة جديدة عن نتائج مذهلة لفوائد الأعمال المنزلية وبشكل خاص تنظيف المطبخ، إذ أظهرت أنه يحرق نسبة كبيرة من السعرات الحرارية للجسم، والتي تعتبر أعلى من ممارسة الرقص أو ركوب الدراجة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الإثنين، أن شركة "هوم أغلو" الأمريكية، والمختصة بخدمات التنظيف والأعمال المنزلية، أجرت أخيرًا هذه الدراسة والتي شملت تجارب ميدانية.
واستعانت الشركة الأمريكية خلال التجارب بـ10 عاملين لديها يحترفون أعمال تنظيف المنزل.
وزودت كل عامل منهم بجهاز استشعاري ذكي والذي يتتبع آليًّا وبدقة عدد حرق السعرات الحرارية عند ممارسة الرياضة والرقص وأنشطة حركية أخرى، وبعد ذلك، كلفت شركة "هوم أغلو"، كل عامل تنظيف 5 منازل.
وأظهرت النتائج أن تنظيف المطبخ يحرق سعرات حرارية أكثر مقارنة مع تنظيف أي غرفة أخرى في المنزل.
وأوضحت الشركة أن نتائج الدراسة وجدت وفق ما رصدته المستشعرات الذكية المرفقة مع العاملين في التجارب، أن تنظيف المطبخ يحرق في المتوسط 276 سعرة حرارية، بينما يحرق تنظيف الحمام فقط 173 سعرة، وغرفة النوم 154 سعرة حرارية فقط.
كما وكشفت النتائج عن أن تنظيف المطبخ لمدة 50 دقيقة يحرق سعرات حرارية أكثر من ممارسة الرقص في الصالة الرياضية أو ركوب الدراجة للمدة ذاتها.
وقالت"هوم أغلو"، إن "البيانات التي تم جمعها من المستشعرات الذكية تشير إلى أن تنظيف المطبخ، لمدة 50 دقيقة في المتوسط، يحرق سعرات حرارية أكثر من ساعة من الرقص في الصالة والتي بلغت 219 سعرة، أو ركوب الدراجة لمدة ساعة الذي وصل إلى 292 سعرة".
وتعقيبا على نتائج هذه الدراسة، قالت أماندا دالي، الباحثة في الطب السلوكي والصحة العامة من جامعة "لوفبرا" البريطانية، إن "الأعمال المنزلية يمكن أن تجعل قلبك يضخ الدم بفاعلية، ولكنها لا تساعد حقًّا على إنقاص الوزن، إذ إنها غالبًا ما تستخدم عددًا صغيرًا نسبيًّا من عضلات الجسم".
وأكد جو ميتون، المدرب الرياضي من مدينة "كمبريدجشاير" البريطانية، أن هذه الدراسة يمكن أن تكون فعالة من خلال تطبيق عدد من النصائح أثناء ممارسة الأعمال المنزلية.
وتابع: "عند القيام بالأعمال المنزلية، بدلا من الانحناء لتنظيف شيء ما، يمكن الجلوس في وضعية القرفصاء مع الضغط على الجسم، وبذلك يتم حرق نسبة كبيرة من السعرات الحرارية".