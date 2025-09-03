6 أغنيات جديدة.. عبد المجيد عبد الله يستعد لإطلاق "ميني ألبوم"

يُطلق الفنان عبد المجيد عبد الله "ميني ألبوم" جديدًا يضم ست أغنيات، بالتعاون مع الملحن سهم الذي يتولى تلحين عدد من الأعمال ضمن الألبوم.

ومن المنتظر إصدار الألبوم في نهاية العام الحالي 2025، وسط ترقب واسع من جمهوره في الخليج والعالم العربي.

وفي سياق آخر، يحيي عبد المجيد عبد الله حفلاً غنائيًا في دولة الكويت يوم 25 سبتمبر الحالي، بمشاركة المايسترو وليد فايق، حيث يقدم خلاله مجموعة من أغانيه الجديدة، إلى جانب أبرز أعماله التي طالما أحبها الجمهور.

يشار إلى تعرض الفنان عبد المجيد عبد الله لوعكة صحية، مؤخرًا، حالت دون تمكنه من الوفاء بالتزاماته الفنية، وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لقناة روتانا عبر إنستغرام، حيث جاء فيه: "نظرًا لتعرض الفنان عبد المجيد عبد الله لظرف صحي طارئ، فقد تقرر إلغاء جميع التزاماته الفنية، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل".