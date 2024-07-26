أشاع خبر القبض على المتهم، قاتل الشرطي "ابراهيم دومان"، ومرتكب الكثير من الجرائم في مدينة حمص السورية، ارتياحًا شعبيًا بين أهالي المنطقة الذين وقع العديد منهم ضحية لعملياته في التعدي والسلب بالقوة.

وقالت وزارة الداخلية السورية، عبر صفحتها على "فيس بوك"، إنه وبعد المراقبة والمتابعة الدقيقة لتحركات المجرم "أمير" الذي يتنقل عادة على دراجة نارية، تمكنت عناصر الشرطة من القبض عليه، وأثبتت التحقيقات وجود عدة إذاعات بحث بحقه تتعلق بارتكاب جرائم قتل وسرقة وسلب واعتداء.

واعترف المتهم المعني، بما نسب إليه من جرائم، ومن ضمنها سرقة سيارة الشرطي "إبراهيم دومان" بعد قتله. كما تم العثور على عدة مسروقات يحملها منها أجهزة خليوية ومصوغات ذهبية.

وكانت وزارة الداخلية السورية، قد نشرت، قبل أيام، خبر مقتل الشرطي "دومان"، من قبل شخصين مجهولين يركبان دراجة نارية مسرعة، حيث قام أحدهما بإطلاق النار على الشرطي أمام منزله، ولاذا بالفرار.

وتمكنت عناصر الشرطة بعد المتابعة والتحقيق، ومعاينة الطلقات الفارغة في المكان، والعودة إلى كاميرات المراقبة وشهود العيان في الشارع، من تحديد هوية المجرمين، حيث تم إلقاء القبض على "أمير"، فيما لايزال مشاركه في الجريمة "حسين" وهو مطلق النار على الشرطي، متواريًا عن الأنظار.