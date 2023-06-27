نشطاء يسخرون من قرار بلدية نيويورك من صنع البيتزا على الفحم
سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من قرار ألزمت فيه السلطات المحلية في مدينة نيويورك الأمريكية المطاعم بالتوقف عن صناعة البيتزا داخل أفران الفحم، بهدف التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وأظهر مقطع فيديو متداول لناشط يقوم برمي البيتزا أرضًا أمام مبنى البلدية، منتقدًا سماح السلطات بخروج الشواذ عراة أمام الأطفال، بينما يتم إلزام المطاعم بالتوقف عن صنع البيتزا في الأفران.
وبحسب موقع نيويورك بوست، فقد طورت إدارة حماية البيئة في مدينة نيويورك لوائح جديدة تطلب من المطاعم عدم استخدام الطريقة التقليدية للخبز في أفران الخشب والفحم لخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 75%.
وفي حال تطبيق القرار، سيتأثر بذلك نحو 100 معطم في المدينة، إذ إن تنفيذه سيتطلب شراء أجهزة ضبط الانبعاثات المكلفة، والتي صرح صاحب أحد مطاعم بروكلين بأنه قد أنفق 20.000 دولار على نظام تنقية الهواء استعدادًا للقرار الجديد.
ويبرر أصحاب المطاعم رفضهم للقرار، بأن عدم الخبز في الفرن قد يفسد طعم البيتزا، فلا يوجد بديل للفرن الحطبي عند الخبز وفقًا لوصفة تقليدية.
ورغم من أن البلدية تروج لهذا القرار بما يتعلق بتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية جودة الهواء، إلا أن العديد من الأشخاص يرونه تدخلاً غير مبرر في حرية اختيارهم وفي تقاليد صناعة البيتزا التي تعود لعقود.
وانتقد نشطاء قرار البلدية، معتبرين أنه يتعارض مع تقاليد المدينة وروحها الأصيلة التي تفتخر بمجموعة متنوعة من المأكولات الشهية.
بينما دعم آخرون القرار مشددين على أهمية حماية البيئة وتحسين جودة الهواء في المدينة.