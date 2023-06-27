نشطاء يسخرون من قرار بلدية نيويورك من صنع البيتزا على الفحم‎

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من قرار ألزمت فيه السلطات المحلية في مدينة نيويورك الأمريكية المطاعم بالتوقف عن صناعة البيتزا داخل أفران الفحم، بهدف التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وأظهر مقطع فيديو متداول لناشط يقوم برمي البيتزا أرضًا أمام مبنى البلدية، منتقدًا سماح السلطات بخروج الشواذ عراة أمام الأطفال، بينما يتم إلزام المطاعم بالتوقف عن صنع البيتزا في الأفران.