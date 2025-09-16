رحيل أسطورة هوليوود روبرت ريدفورد عن 89 عاما

توفي أسطورة التمثيل الأمريكي روبرت ريدفورد عن عمر يناهز 89 عامًا، يوم 16 سبتمبر، في منزله بمدينة صندانس بولاية يوتا، وفق ما أعلنت وكيلة أعماله سيندي بيرغر.

وقالت بيرغر لـ"بي بي سي نيوز": "توفي روبرت ريدفورد محاطًا بمن أحبهم. سيفتقده الجميع بشدة، والعائلة تطلب احترام خصوصيتها".

ويُعرف ريدفورد بأدواره في أفلام شهيرة مثل The Sting وButch Cassidy and the Sundance Kid، كما أسس مهرجان "صندانس" السينمائي الشهير بولاية يوتا.

وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل مخرج العام 1980 عن فيلم Ordinary People، واعتزل التمثيل العام 2018 بعد أن صرح سابقًا بسأمه من المهنة.

وشملت أعماله الأخرى أفلام The Candidate وAll the President’s Men وIndecent Proposal.

وعلى الرغم من النجومية التي حققها بعد فيلم Butch Cassidy and the Sundance Kid، لم يكن ريدفورد مرتاحًا دائمًا لوصفه بـ"الساحر الوسيم".





