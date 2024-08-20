أصدرت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، أمرًا بتشكيل فريق عمل وطني من الأطباء بهدف تقديم توصيات بشأن السلامة في أماكن العمل، وذلك عقب أيام من اغتصاب وقتل طبيبة متدربة تبلغ من العمر 31 عامًا، وهي جريمة أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، طلبت المحكمة أيضًا من الشرطة الاتحادية تقديم تقرير يوم الخميس حول آخر مستجدات التحقيق في جريمة قتل الطبيبة يوم التاسع من أغسطس/ آب في مستشفى حكومي بمدينة كولكاتا شرق البلاد.

وفي أعقاب الجريمة، نظم الأطباء على مستوى البلاد احتجاجات، وأحجموا عن استقبال المرضى الذين لا يعانون حالة طبية طارئة في إطار تحركهم للمطالبة ببيئة عمل أكثر أمانًا وتحقيقٍ جنائي سريع.

وجرى القبض على متطوع في الشرطة واتهامه بارتكاب الجريمة.

وتقول ناشطات في مجال حقوق المرأة إن الواقعة سلطت الضوء على استمرار معاناة النساء في الهند من العنف الجنسي، رغم تشديد القوانين بعد تعرض طالبة عمرها 23 عامًا للاغتصاب الجماعي والقتل في حافلة في نيودلهي عام 2012.