الأنظمة الغذائية القائمة على الصيام تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وقال الباحثون إن 90% من تلك الخلايا اختفت من دم الفئران الصائمة، بينما انخفض عدد الخلايا أكثر بعد مرور 8 ساعات.

في المقابل، أكد الباحثون أن عدد خلايا الدم البيضاء لم يتأثر في مجموعة الفئران غير الصائمة.

علاقة بين الجهاز العصبي والمناعة

من جانبه، قال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور "فيليب سويرسكي" مدير معهد أبحاث القلب والأوعية الدموية في كلية "إيكان" للطب بنيويورك: "على الرغم من وجود أدلة وفيرة على فوائد الصيام، إلا أن دراستنا تقدم تحذيرا حقيقيا، إذ يمكن أن يكون للصيام مخاطر صحية جمة".

وأضاف: "هذه الدراسة تتعمق في البيولوجيا المتعلقة بالصيام، وتظهر أن هناك علاقة وثيقة بين الجهاز العصبي وجهاز المناعة.

وأنهى الدكتور سويرسكي حديثه قائلا: "نظرًا لأن خلايا الدم البيضاء مهمة جدًا لمحاربة جميع الأمراض بما فيها أمراض القلب أو السرطان، فإن فهم كيفية التحكم في وظائفها أمر بالغ الأهمية".