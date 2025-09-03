بفارق عمر 60 سنة.. زوجان يابانيان يثيران الجدل بقصة حبهما

أثار زوجان يابانيان الجدل بعلاقة رومانسية غير مألوفة، إذ تجمع بين كوفو، الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، وآيكو، البالغة من العمر 83 عامًا، وهي جدة زميلته في الدراسة.

وبدأت علاقتهما منذ أكثر من ستة أشهر، بعدما زار كوفو منزل زميلته ووقع في حب آيكو من النظرة الأولى.

اكتسب الثنائي شهرة واسعة على مواقع التواصل بعد ظهورهما في مقابلة مصورة، ظهر فيها كوفو ممسكًا بيد آيكو، التي كانت متزوجة سابقًا ولديها أبناء وأحفاد، وتعيش مع عائلة ابنها.

أما كوفو، فهو طالب جامعي على وشك التخرج ويتدرّب في شركة تصميم.

وقال كوفو إن مشاعره تجاه آيكو كانت فورية، وشاركته الشعور نفسه، ووصفت كوفو بأنه "لطيف ومفعم بالحيوية بطريقة لم ترَها من قبل في الشباب".

ورغم ترددهما الأوَّلي بسبب فارق السن، فإن رحلة إلى ديزني لاند كانت نقطة تحول، حيث اعترف كوفو بحبه لآيكو أمام قلعة سندريلا وقت الغروب، وهي لحظة وصفتها آيكو بالساحرة.

ويعيش الزوجان الآن معًا، رغم عدم كشفهما عن مكان إقامتهما المشترك. وكانا يتواعدان سرًّا لفترة، وحصلت علاقتهما على دعم من العائلتين بعد انكشافها.

ولم يناقشا موضوع الزواج بعد، لكن كوفو يعبر عن سعادته بقضاء يومه بجانب آيكو: ويقول"أفضل لحظة في يومي هي الاستيقاظ بجانبها. إنها صغيرة وتنظر إليّ، وأحيانًا تتكئ عليّ ولا أستطيع مقاومتها".

وأثارت علاقتهما الغريبة جدلًا واسعًا على الإنترنت، حيث أشاد البعض بحبهما ووصفه بـ"الحب الحقيقي"، بينما شكك آخرون بسبب فارق العمر الكبير.