كيف تعرف ما إذا كنت تفكر كثيرا؟

يعد التفكير المفرط عادة لها عواقب جسدية وعقلية، إلا أننا لا ندرك دائما هذه العادة "السيئة".. فكيف تكتشفها؟

نحن نفكر طوال الوقت، في كل نشاط نقوم به، في هذا النشاط يمكن للأفكار أن تزعجنا أثناء حضورها باستمرار، بل ويمكننا أن نتساءل إلى أي مدى يكون من الطبيعي أن تظل هذه الأفكار تتعقبنا مثل ظلنا؟

هل يمكن أن يصبح هذا الصوت الداخلي المُلح بالفعل مزعجًا حقًا، ما يسبب إحساسًا بالضيق وعدم الراحة؟ لكن كيف أعرف إذا كنت أفكر كثيرًا؟

في هذا التقرير الذي نشره موقع nospensees ستتعلم المزيد حول كيفية عمل الأفكار، بالإضافة إلى الإشارات التي ستتيح لك تحديد ما إذا كانت أفكارك مفرطة، أو بدأت في السيطرة على حياتك العقلية، وهو ما قد يضر بك في أي وقت.