وزير الثقافة السوري يتدخل لمنع إزالة اسم نزار قباني عن إحدى المدارس

تدخل وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح لدى وزارة التربية، من أجل عدم إزالة اسم الشاعر نزار قباني كعنوان لإحدى المدارس في حلب.

وقال الوزير الصالح في تغريدة على منصة إكس "انطلاقاً من واجبنا كحرّاس أمناء على الثقافة السورية العريقة ورموزها، تواصلت مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، بخصوص تسمية مدرسة نزار قباني في مدينة حلب".

وأشار الصالح إلى أن وزير التربية أكد، أنه لن يسمح بإزالة اسم نزار قباني عن أي منشأة تابعة للوزارة، وقال "نزار لم يكن شاعر دمشق فحسب، بل شاعر سوريا والعرب جميعاً".

وكانت مديرية التربية والتعليم بحلب، أصدرت الأحد الماضي قراراً إدارياً يقضي بتغيير أسماء 128 مدرسة، من بينها مدرسة نزار قباني للتعليم الأساسي حلقة أولى، في حي الزهراء بحلب، لتصبح المدرسة باسم حذيفة بن اليمان.

لكن لم تنجُ من قرار الإزالة الذي اتخذته التربية، أسماء سورية شهيرة أخرى مثل مدرسة "حسن الخراط" الذي تم استبداله باسم "الصفوة"، رغم أن "الخراط" من رموز الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي، حيث قاد عدة معارك في الغوطة الشرقية ودفع حياته ثمناً لذلك في العام 1925.

كما حذفت المديرية اسم "فوزي الجسري" عن تسمية إحدى المدارس، واستبدلته بـ"العلياء"، رغم ما يحمله الاسم من رمزية في مدينة "حلب"، حيث كان "الجسري" لاعب كرة قدم في صفوف نادي "الأهلي"، وخسر حياته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب تشرين.

وتسببت سياسة تغيير أسماء المدارس، باحتجاجات شديدة عبر السوشيال ميديا، واتهم البعض الحكومة، بمحاولة محو ذاكرة السوريين عبر إزالة أسماء شخصيات لا علاقة لها بالنظام السابق، بل لها دورها في الإبداع العربي أو في النضال ضد المستعمر العثماني أو الفرنسي.

وطال تغيير الأسماء، الكاتب الراحل سعد ونوس، الذي أزيل اسمه عن إحدى مدارس دمشق، وهو ما دفع رابطة الكتاب السوريين، لإصدار بيان وصف هذا الإجراء بأنه استهداف لـ"أبرز رموز الثقافة العربية والمسرح العالمي" كما اعتبرت الرابطة، أن القرار يشكل "عبثاً بذاكرة البلد الثقافية والإبداعية".

وسبق تغيير أسماء المدارس، تغييرات في مناهج التعليم، وفي الشعارات التي يتلوها التلاميذ في المدارس، حيث مالت سياسة التغيير إلى الاتجاه الإسلامي المحافظ جداً.