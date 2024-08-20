طمأن الملك تشارلز السكان المحليين في ساوثبورت على صحته بعد إصابته بالسرطان، وذلك في زيارة له للقاء المتضررين من الهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل 3 فتيات صغيرات طعنًا بالسكين.

واستقبل الملك المئات الذي تجمعوا لرؤيته خارج قاعة بلدية ساوثبورت، حيث تم تصويره بملامح مندهشة عند رؤيته للمجموعة الضخمة من الزهور والدببة المحشوة التي وضعها السكان تخليدًا لذكرى ضحايا الحادثة المروعة.

وخلال زيارته للمدينة الواقعة في منطقة ميرسيسايد، عقد الملك أيضًا اجتماعًا خاصًا مع الناجين من الهجوم، إلى جانب عائلاتهم، ولكن قبل ذلك خصص وقتًا لتحية بعض الأشخاص الذين تجمعوا خارج مبنى البلدية.

وصفق الحشد للملك الذي تجول بينهم، وتوقف لمصافحة بعضهم، لتسأله امرأة عن صحته وكيف يشعر بعد علاجه من السرطان؟ ليجيب الملك: "أنا على ما يرام".

وكشف الملك تشارلز عن إصابته بالسرطان، في فبراير/شباط الماضي، وقال، آنذاك، إنه يستعد لخوض العلاج. وتأتي رحلته إلى ساوثبورت، اليوم، بعد وصوله إلى قلعة بالمورال في إسكتلندا، أمس، كجزء من إجازته الصيفية، حسبما ذكرت مصادر.

يذكر أن رجلاً مسلحًا بسكين كان قد اقتحم ناديًا في مركز هارت سبيس المجتمعي، وأقدم على قتل 3 طفلات الجريمة، وإصابة 10 آخرين بجراح خطيرة.