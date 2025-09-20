ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك العمرة (فيديو وصور)

شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز فيديو لها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث ظهرت مرتدية الحجاب في أجواء روحانية.

الفيديو لاقى تفاعلًا واسعًا بين متابعيها، الذين عبروا عن إعجابهم بظهورها البسيط والعفوي، وحرص عدد كبير منهم على الدعاء لها بالتوفيق والصحة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بأن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاقدت رسميًا على بطولة مسلسل جديد من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، من إنتاج شركة "ميديا لايف"، للمنتجين محمد عبد الوهاب وطارق فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين. وتعمل الشركة حاليًا على ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد السينما، تستعد ياسمين عبد العزيز لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "زوجة رجل مش مهم"، الذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني، ويخرجه معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي للفنانة ياسمين عبد العزيز كان من خلال فيلم "الأبلة طم طم"، تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس، وشارك في بطولته حمدي المرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع، وهشام إسماعيل وآخرون.