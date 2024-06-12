العلماء يكتشفون نوعًا جديدًا من الثعابين في السعودية (صورة)

عثر فريق دولي من العلماء من مركز أبحاث التنوع البيولوجي والموارد الوراثية "CIBIO"، على نوع جديد من الثعابين في المملكة العربية السعودية أدى إلى سد الفجوة الإقليمية بين نوعين آخرين من نفس الجنس.

وتعيش كائنات جنس "Rhynchocalamus" في المناطق الجبلية ذات الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة، في بلاد الشام المتوسطية وسواحل دول اليمن وعُمان، مما يعني أن المسافة بين موائل النوعين الشقيقين "R. dayanae" و "R.arabicus" كبيرة جدًا.

وبفضل اكتشاف "Rhynchocalamus hejazicus"، تم سد هذه الفجوة، لأنه يعيش في جزء كبير من تلك المنطقة التي كان يعتقد سابقًا أنه لم يتم العثور فيها على ثعابين من تلك الفئة التصنيفية، بينما كان لونه الخاص مسؤولًا إلى حد كبير عن اكتشافه. إذ إنه ثعبان صغير ذو رقبة سوداء ولون محمر، وهو ما يميزه عن أقرب أقربائه.

وأوضح المركز أن السمة الرئيسية التي حددت تصنيفه هي تلوينه، ولكن تم إجراء دراسات وراثية أيضًا شملت التحليل الجزيئي لجينات الميتوكوندريا والنووية.