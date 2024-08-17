أضافت مجموعة سفن سياحية عملاقة، مشروبات ومنتجات جديدة لروادها في السعودية التي ينتشر فيها استخدام حليب الإبل ومشتقاته انتشارًا متزايدًا، بالتزامن مع دعم حكومي كبير لقطاع الإبل في البلاد.

ومن بين المنتجات الجديدة التي ستنافس مشروبات الكولا والعصائر التي تستهوي السياح، حليب الإبل بنكهات مختلفة، بينها الخزامى، ومثلجات مصنوعة من حليب الإبل، أو جبنة الإبل، وغيرها من المنتجات.

وكشفت الشركة المشغلة لسفن "كروز" الطابقية السياحية التي تضم مطاعم ومرافق ترفيهية على متنها، أن روادها سيجدون منتجات الإبل الجديدة في قوائم الطعام والشراب، خلال رحلاتهم بين الوجهات السياحية في البحر الأحمر.

وتتبع المنتجات الجديدة لشركة "سواني" التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، العام الماضي، قبل أن تغزو منتجاتها المتنوعة الأسواق، وتصل موسم الحج الماضي.

وتجوب سفن "كروز" البحر الأحمر خلال السنوات القليلة الماضية، في رحلات سياحية فارهة تستمر لأيام، وتتنقل بين الموانئ والجزر السياحية السعودية وصولًا إلى شرم الشيخ في مصر.

وتنمو منتجات الإبل في السعودية بالتزامن مع نمو قطاع الإبل عامة في المملكة التي تمتلك نحو 1.8 مليون رأس، يبلغ ثمن بعضها ملايين الدولارات؛ بسبب سلالاتها الفريدة ومواصفاتها المميزة.