نجا طفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات في فرنسا من موت محقق بعد سقوطه من ارتفاع 43 مترا، من داخل شقة عائلته في الطابق الـ16، إلى الأرض.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. فإن الطفل، صاحب الحادثة، والمسمى "إنزو"، مصاب بطيف التوحد.

وقال والد الطفل إنه "في يوم الحادثة كان إنزو في غرفة نومه، ثم سمعه يبكي، وقد سارع إليه للتأكد من أنه بخير وليهدئه".

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وبعد محاولة الأب دخول الغرفة، اكتشف أن الباب مغلق. وبحسب ما ورد، كسر الأب الباب، ووجد أن إنزو لم يكن في الغرفة، فأسرع إلى الشرفة، ووجد أن طفله ملقى بلا حرام على سطح صيدلية في الطابق الأرضي، فخرج مسرعا من الشقة باتجاه موقع سقوط ابنه.

وأكد الأب أن "ابنه كان قادرا على التحرك، وكان واعيا، ولم ير أي دم خارجي، وإنما إصابة بسيطة فقط في ساقه". لكنه مع ذلك، اتصل بالطوارئ، خوفا من أي إصابات داخلية، ونُقِل الطفل إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة الطبية سبعة أيام.

وبعد إجراء الأطباء مجموعة من الفحوصات الطبية لإنزو، تبين أنه لا يعاني أي مشاكل، باستثناء نزيف بسيط في كليتيه ورئتيه، والذي عالجه الأطباء بسرعة.