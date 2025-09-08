"طرزان الحقيقي".. يثير غضبا واسعا بعد مصارعة تمساح (فيديو)

أثار مؤثر أمريكي يُعرف بلقب "طرزان الحقيقي" موجة انتقادات حادة بعد نشره مقطع فيديو يوثق مصارعته لتمساح مياه عذبة في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

المؤثر مايك هولستون، المتخصص في محتوى الحياة البرية، نشر يوم الخميس 4 سبتمبر مقطعا يُظهر لحظة اقترابه من تمساح من قاربه قبل أن ينزل إلى المياه الضحلة ويستفزه.

ورغم أن الحيوان بدا هادئا في البداية، إلا أنه قاوم بشراسة عندما حاول هولستون الإمساك به. وأثناء الاشتباك، أُصيب هولستون بجرح في ذراعه، لكنه واصل المصارعة مبتسما أمام الكاميرا، في مشهد أثار صدمة الكثيرين.

والفيديو، الذي حصد أكثر من 800 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، قوبل برد فعل غاضب من منظمة "تمثيل التماسيح المجتمعي" (CROC)، التي وصفت ما حدث بأنه "سلوك مقلق وغير قانوني" بموجب قانون حماية الطبيعة.

وأوضحت المنظمة أن نشر مثل هذه الأفعال على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يُشجع على ممارسات خطيرة، في ظل غياب تصاريح أو خبرة للتعامل مع الحياة البرية".

وأضافت المنظمة في بيان لها أن الواقعة أُبلغت بها حكومة كوينزلاند عدة مرات، مؤكدة أن العقوبات القانونية على مثل هذا السلوك قد تصل إلى غرامة تفوق 18 ألف دولار أمريكي.

واختتمت المنظمة مناشدتها الجمهور بعدم التفاعل مع الفيديو أو الترويج له، داعيةً إلى الإبلاغ عنه حمايةً للحياة البرية. في المقابل، لم يُدلِ هولستون بأي تعليق على الانتقادات حتى الآن.