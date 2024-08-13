كشفت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار هالي بيري، عن القائمة الطويلة والمؤلمة للإصابات التي تعرضت لها خلال مسيرتها التمثيلية، وذلك خلال ترويجها هي وزميلها مارك والبيرج لفيلمهما الكوميدي التجسسي القادم على "The Union".

وقالت هالي في مقطع فيديو شاركته عبر موقع إنستغرام "لقد تعرضت للضربة القاضية ثلاث مرات".

وأضافت بيري (57 عامًا "لقد كسرت ذراعي، وكسرت أضلاعي مرتين، ضلعين في مرة، وثلاثة أضلاع في مرة أخرى".

وتابعت وهي تضحك "كسرت عظمة أسفل ظهري، وكسرت إصبعين من أصابع قدمي، وإصبعًا في يدي".

ومن المعروف أن هالي قدمت بعض الأعمال الخطرة على الشاشة على مر السنين، بما في ذلك حبس أنفاسها تحت الماء في أثناء تصوير فيلم "Dark Tide" عام 2012.

وتعليقًا على المشهد قالت: "لعبت دور الغواص الحر، كان علي أن أحبس أنفاسي مدة دقيقتين ونصف تقريبًا، وشعرت وكأن الأمر استمر للأبد، شعرت كأن الموت وشيك".

بالإضافة إلى ذلك لعبت النجمة السمراء دور ستورم في سلسلة أفلام "X-Men"، والذي لم يكن سهلًا؛ لأنه كان يتعين عليها أن تظل معلقة في الهواء على سلك مدة طويلة.

وعن هذا المشهد قالت "في الواقع، شعرت كأن الرجل ذهب لتناول الغداء، لقد أمضيت مدة طويلة وأنا معلقة هناك".

من جانبه، شارك نجم فيلم "تيد"، البالغ من العمر 53 عامًا، أنه عانى سابقًا من تمزق في الغضروف المفصلي وانفصال في الكتف، وعدة كدمات مؤلمة من أجل مهنته.