المغرب.. تزوير تقارير طبيبة يقود طبيباً وثلاثة معه للمساءلة القانونية

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بمدينة مراكش من توقيف طبيب عام ومساعدته، إلى جانب وسيطين، للاشتباه في تورطهم بإعداد وتقديم تقارير طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.

وجرى توقيف المشتبه بهم الأربعة مساء يوم الثلاثاء، وتتراوح أعمارهم ما بين 29 و59 سنة.

أخبار ذات علاقة قتل 12.. بدء محاكمة طبيب فرنسي سمم مرضاه لاستعراض مهاراته (صور)

ووفق وسائل إعلام مغربية، جاءت هذه العملية الأمنية عقب تحريات أولية كشفت تورط الوسيطين في تقديم خدمات غير قانونية، تمثلت في توفير تقارير طبية لفائدة أشخاص يسعون إلى إتمام ملفات إدارية دون خضوعهم لأي كشوف أو فحوصات طبية، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وتم ضبط الوسيطين في حالة تلبس، بحوزتهما تقارير طبية تحمل ختم طبيب عام يزاول بمدينة مراكش. وبمواصلة الأبحاث، أوقفت المصالح الأمنية الطبيب المعني داخل عيادته، إلى جانب مساعدته، للاشتباه في انخراطهما في هذا النشاط الإجرامي.

كما تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط غير القانوني.