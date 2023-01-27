دب يلتقط 400 صورة سيلفي باستخدام كاميرات المراقبة

ونشرت إدارة متنزهات Boulder Open Space and Mountain Parks في كولورادو، هذه الصور عبر حسابها على "تويتر"، مع تعليق: "اكتشف دب مؤخرًا الكاميرا التي نستخدمها لمراقبة الحياة البرية، ومن بين 580 صورة تم العثور عليها، كان هناك حوالي 400 صورة شخصية للدب".

وظهر الدب الأسود في مجموعة متعددة من الصور بأوضاع مختلفة، حيث ظهر في بعض اللقطات وهو ينظر مباشرة إلى الكاميرا وفي لقطة أخرى، نظر بعيدًا قليلاً، وصورة أخرى جانبية كشفت عن الأنف الطويل ولحظة إخراج لسانه.