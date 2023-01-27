دب يلتقط 400 صورة سيلفي باستخدام كاميرات المراقبة
في واقعة غريبة ومسلية، التقط دب أكثر من 400 صورة "سيلفي" في يوم واحد باستخدام كاميرا مراقبة.
وفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، اندهش حراس المتنزه عندما رأوا الصور التي تم التقاطها على الكاميرات التي تم وضعها لمراقبة الحياة البرية.
ونشرت إدارة متنزهات Boulder Open Space and Mountain Parks في كولورادو، هذه الصور عبر حسابها على "تويتر"، مع تعليق: "اكتشف دب مؤخرًا الكاميرا التي نستخدمها لمراقبة الحياة البرية، ومن بين 580 صورة تم العثور عليها، كان هناك حوالي 400 صورة شخصية للدب".
وظهر الدب الأسود في مجموعة متعددة من الصور بأوضاع مختلفة، حيث ظهر في بعض اللقطات وهو ينظر مباشرة إلى الكاميرا وفي لقطة أخرى، نظر بعيدًا قليلاً، وصورة أخرى جانبية كشفت عن الأنف الطويل ولحظة إخراج لسانه.
وتساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية التقاط 400 صورة شخصية للدب؛ باعتبار أن هذا الوقت هو وقت السبات بالنسبة لهذا النوع من الثدييات.
يُشار إلى أن هذا المتنزه الذي يقع في كولورادو عرض هذه الصور للدب؛ لجذب الوعي حول كيفية استخدام كاميرات الحياة البرية لمراقبة الموائل.
ومن جانبه، قال ويل كيلي، كبير علماء البيئة والحياة البرية في المتنزه إن هذه الكاميرات تقلل وجود الأشخاص في الموائل الحساسة، كما أنها توفر الفرصة لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام الحيوانات المحلية للمناظر الطبيعية من حولنا.
وتلعب هذه الكاميرات دورًا مهمًا في مساعدة موظفي المتنزهات على تحديد مناطق الحياة البرية المهمة، حيث تُستخدم المعلومات من أجل اتخاذ المزيد من الحماية للمساعدة في حماية المناطق الطبيعية الحساسة.
وكشف المتنزه أنهم يمتلكون 9 كاميرات عبر المكان الذي تشرف عليه وتبلغ مساحته 46 ألف فدان.
وأضاف كريستيان نونيس، عالم البيئة: "في بعض الأحيان نضع الكاميرات في مواقع نعتقد أننا سنواجه فيها حيوانات غامضة مثل القنادس الأمريكية أو الدببة السوداء".
وتابع: "نحن محظوظون لأننا نعيش في منطقة تمتلك تنوعًا غنيًا من أنواع الحياة البرية، وتساعد هذه الكاميرات على معرفة الحيوانات الموجودة وماذا تفعل على مدار اليوم".