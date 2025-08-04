خسارة في لعبة "ببجي" تقود مراهقاً سورياً لجريمة قتل مروعة

تسببت الخسارة في جولة خلال لعبة "ببجي" الشهيرة في إقدام مراهق سوري على ارتكاب جريمة قتل مروعة راح ضحيتها مراهق آخر في حي "قدوربك" بمدينة القامشلي شمالي مدينة الحسكة.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "الحادثة وقعت قرابة الساعة 12 منتصف الليل، عندما كان عدد من الأطفال يجلسون على أحد الأرصفة ويلعبون لعبة (ببجي) الإلكترونية عبر هواتفهم المحمولة.

وكشف المرصد تفاصيل الواقعة قائلاً إن "خلافاً افتراضياً داخل اللعبة تطور إلى مشاجرة حقيقية، أقدم خلالها أحد الأطفال على خنق الضحية بشكل متعمد انتقاماً منه بعد خسارته في اللعب".

وبحسب المعلومات فإن ذوي الفتى المتوفى لم يعلموا بتفاصيل الحادثة، حيث أقدموا عند الساعة الواحدة ظهرًا على إحراق منزل عائلة الطفل المتهم بالجريمة، فيما أفادت المعلومات بأن أهالي الأطفال المتورطين لاذوا بالفرار من منازلهم خوفًا من التصعيد، وفق المرصد.