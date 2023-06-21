أجمل المدن السياحية في إسبانيا

تتميز إسبانيا عن غيرها من الدول الأوروبية بمناخها المعتدل، وطبيعتها الخلابة، ومعالمها التاريخية والحضارية المألوفة لدى السياح العرب.

فما هي أفضل المدن السياحية في إسبانيا؟

مدريد

العاصمة مدريد تتميز بمناخها الدافئ شتاءً، وأبنيتها القديمة والمعاصرة، ولديها خيارات ترفيهية متعددة.. ومن أبرز معالم مدريد "شارع غران فيا"، و"حديقة ريتيرو"، و"مدينة ألعاب أتراكيونيس"، فضلاً عن مقر "نادي ريال مدريد" الشهير.