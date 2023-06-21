أجمل المدن السياحية في إسبانيا
تتميز إسبانيا عن غيرها من الدول الأوروبية بمناخها المعتدل، وطبيعتها الخلابة، ومعالمها التاريخية والحضارية المألوفة لدى السياح العرب.
فما هي أفضل المدن السياحية في إسبانيا؟
مدريد
العاصمة مدريد تتميز بمناخها الدافئ شتاءً، وأبنيتها القديمة والمعاصرة، ولديها خيارات ترفيهية متعددة.. ومن أبرز معالم مدريد "شارع غران فيا"، و"حديقة ريتيرو"، و"مدينة ألعاب أتراكيونيس"، فضلاً عن مقر "نادي ريال مدريد" الشهير.
برشلونة
مدينة قديمة ذات طبيعة عمرانية لا نظير لها، ولاسيما "حي إيكزامبل"، فضلاً عن تمتع المدينة بالمقاهي والمطاعم الفريدة وبـ"نادي برشلونة"، ويعد "ملعب كامب نو"، و"متحف بيكاسو"، و"جبل مونتسيرات"، من أبرز معالم برشلونة.
غرناطة
هنا يتبادر إلى الذهن فوراً التراث الإسلامي والحضاري الأندلسي بكل ألقه، فهنا "قصر الحمراء"، و"حدائق قصر الحمراء"، و"حي البيازين"، و"نهر شنيل"، و"نهر حدرة".
فالنسيا
معالم فالنسيا السياحية، بشكل عام، حديثة النشأة، ولعل الأسواق فيها هي أكثر ما يميزها، مثل "السوق المركزي"، و"حدائق توريا"، و"متحف السيراميك".
سرقسطة
سرقسطة هي الطبيعة الخلابة بكل معانيها، ولا تكتمل الزيارة بدون رؤية "نهر إبرة"، وهو أكثر أنهار إسبانيا منسوباً.. ومن أبرز معالم سرقسطة "قصر الجعفرية".
طليطلة
طليطلة هو الاسم القديم لاسم المدينة الروماني المعروف باسم توليدو، وهنا يبدو السحر الأندلسي واضحاً، ومن أبرز معالم طليطلة "قصر ألكازار"، و"كاتدرائية طليطلة"، وسوق كبير للتحف والهدايا ذات الطابع الأندلسي.
ملقا
"مالجا" تتميز بشواطئها الجميلة، ومن معالمها السياحية "قلعة جبل المنارة"، و"كهف نيرخا"، و"متحف ملقا"، فضلاً عن المطاعم المميزة.
بلباو
بلباو تتمتع بالطبيعة الريفية، وفيها شواطئ و"قصر ديبيوتاسيون"، و"ساحة بلازا نويفا"، وغيرها من المعالم الساحرة.
إشبيلية
مدينة إسبانية ذات سحر خاص وشتاء معتدل، ولعل زيارتها مهمة لكونها تضم عدة معالم سياحية مهمة مثل "كاتدرائية إشبيلية"، و"نادي إشبيلية الرياضي"، و"برج الذهب"، و"جامعة إشبيلية".