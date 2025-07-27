مقطع يحصد آلاف المشاهدات.. فيل يعانق رجلا وامرأة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مؤثرا لفيل صغير يتفاعل بفرح مع رجل وامرأة وهو يحتضنهما.

وحقق مقطع الفيديو ما يقارب من 390 ألف مشاهدة وردود فعل لا تُحصى، بعد نشره على حساب "Nature is Amazing".

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وفي الفيديو يقترب الفيل الصغير من الرجل والمرأة بحماس واضح، ويستخدم خرطومه ليداعبهما بلطف، ثم ينحني ويعانق الرجل بكامل جسده.

وأثارت هذه اللفتة الحنونة ضحكات وسرورًا في كليهما، مما خلق مشهدًا مليئًا بالدفء والفرح.

وأثار الفيديو العديد من التعليقات الصادقة المليئة بالحب والإعجاب.

وكتب أحد النشطاء: "هذا أروع شيء رأيته منذ زمن طويل. الفيلة ساحرة حقًا". وقال آخر: "لا أستطيع أن أتجاوز مدى لطفها. يمكنك أن ترى أنها تحبهما بصدق".

وعلّق ناشط قائلاً: "إنهم كأطفال صغار بأجسام ضخمة. عناق خرطومهم هو كل شيء".

وأضاف آخر: "هذا أسعدني للغاية. أريد عناق فيل صغير الآن".

وتابع أحد النشطاء: "الطريقة التي يلف بها خرطومه وكأنه يقول "أحبك" جميلة جدًا لدرجة يصعب التعامل معها". وعلّق آخر: "لهذا السبب تُعدّ الفيلة حيواناتي المفضلة. فهي عاطفية للغاية وواعية للغاية".

يذكر أن العديد من الدراسات والملاحظات السلوكية تشير إلى أن الفيلة تمتلك مشاعر قوية وقدرة على التفاعل العاطفي مع البشر، وتُعد من أكثر الحيوانات ذكاءً وتعقيدًا من حيث العاطفة.