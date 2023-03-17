بيع سيارة أسطورية مدعومة بمحرك دبابة بـ88 ألف دولار

تعد سيارة "The Beast" الأسطورية واحدة من المركبات الفريدة من نوعها والتي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

والسيارة مدعومة بمحرك قوي من نوع "رولز رويس ميرلين" 750 حصانا، وتم بيعها في مزاد بمبلغ يقترب من 90 ألف دولار، وفق ما أوردت موقع "odditycentral".

وتعود قصة "The Beast" إلى عام 1966، عندما قرر المهندس الإنجليزي، بول جيمسون اكتشاف ما سيحدث إذا تم وضع محرك دبابة في سيارة.