برلسكوني والقذافي وسر الليالي الحمراء
رافق الصخب حياة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، ما جعله دائما مثار جدل بعلاقاته الجنسية والغرامية مع الفتيات وبائعات الهوى القاصرات.
وفجرت علاقة برلسكوني مع الراقصة المغربية كريمة المحروق المعروفة باسم "روبي" في العام 2011 عاصفة كبيرة في إيطاليا ما دفع رئيس الجمهورية الإيطالية إلى الإعلان آنذاك عن أن بلاده تعاني من حالة اضطراب خطير بسبب الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني.
وعلى الرغم من أن روبي نفت التهمة في وقت سابق إلا أنها اعترفت بقبولها "هبة" مقدارها سبعة آلاف يورو بعد مشاركتها في حفل ساهر نظمه برلسكوني.
رجل متوحد
وفي تصريح لاحق لها لصحيفة لا ريبوبليكا وصفت روبي رئيس الوزراء الإيطالي عندما سئلت عن علاقاتها الجنسية معه بـ"إنه ؤ".
وقالت "لو كانت لي المقدرة على العودة إلى الماضي، فلن أفعلها ثانية".
ونقل عن الراقصة روبي أن الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي كان قد علم برلسكوني اللذين ارتبطا بعلاقة صداقة، "فن الجنس".
وحسب الصحيفة البريطانية "ذا صن" فإن روبي قالت إن السهرات الحمراء التي كان يقيمها برلسكوني في بيته، هي نسخة طبق الأصل عن حفلات مشابهة كان يقيمها صديقه، معمر القذافي، تحت عنوان "حريم البونغا بونغا".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن روبي قولها: "أخبرني برلسكوني أن البونغا بونغا هي عبارة عن حفل يحتوي على مجموعة من نساء يخلعن ملابسهن ليؤدين خدمات جنسية للقذافي"، مؤكدة أنها رفضت المشاركة في هذه الحفلات، بعدما عرفت طبيعتها.
وفاء فاضل
قالت صحف إيطالية إن العارضة المغربية المتوفاة وفاء فاضل كانت ضيفة معتادة على ما يعرف باسم حفلات "بونجا بونجا" الجنسية لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.
ولقيت وفاء فاضل، البالغة من العمر 33 عامًا، حتفها في الأول من شهر آذار/مارس الجاري، بعد شهر من دخولها مستشفى في "ميلانو" بسبب ألم حاد في المعدة، حيثُ أعلنت وفاتها رسميًا يوم أمس الجمعة.
وأشار محامي العارضة المغربية في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إيطالية، إلى أن موكلته أخبرته قبل وفاتها أنها تخشى أن تكون قد تعرضت للتسميم، في حين فتح قضاة إيطاليون، تحقيقًا موسعًا في جريمة قتل محتملة بعد وفاة مثيرة للريبة للعارضة المغربية.
لست قديسا
ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية آنذاك أن برلسكوني كان يدعو روبي التي كانت تبلغ من العمر 18 عاما إلى حفلاته، وأنه كان يدفع لها أموالاً مقابل ممارسة الجنس.
وسرب الإعلام الإيطالي نص مكالمات هاتفية أجراها برلسكوني مع نساء تمت دعوتهن إلى حفلات أقامها في قصر يمتلكه قرب مدينة ميلانو.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية في ذلك الوقت نقلا عن إحدى النساء التي ارتبط بها كانت تقول لأخرى: "إن ما ينشر في الصحف أقل بكثير من الحقيقة، فالمطلوب ممن يحضرن هذه الحفلات إما أن يفعلن كل ما يطلب منهن أو أن يغادرن".
تقول التقارير إن برلسكوني تعاون مع طبيبة أسنانه من أجل أن تجلب له بائعات الهوى.
وواجه برلسكوني الذي تبلغ ثروته 6.8 مليار دولار، وفقا لـ"فوربس"، فضيحة أخرى بعد أن اتهمته بائعة هوى تدعى باتريتسيا أنه أقام معها علاقة.
وقالت إنها صورت غرفة النوم التي كانا يلتقيان فيها، مهددة أن تنشر تسجيلات تثبت ما ادعته من اتهامات.
وقال برلسكوني إنه ليس قديسا، ولم ينف آنذاك أن تكون داداريو زارت منزله، لكن نفى علمه بأنها بائعة هوى، وقال إنه لم يسبق له قط أن دفع من أجل الجنس.
في العام 2013، أصدرت محكمة إيطالية حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على برلسكوني ومنعته من تولي أي منصب رسمي مدى الحياة بعد اتهامه بممارسة الدعارة مع قاصر واستغلال السلطة.
وإلى جانب التهم الجنسية التي لاحقته، حكم رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق في أكثر من عشرين قضية، كما تم استبعاده من مجلس الشيوخ عام 2013 بعد إدانته بتهمة تهرب ضريبي.
يذكر أن برلسكوني الذي توفي اليوم الإثنين 12 حزيران/يونيو عن عمر ناهز 86 عاما تولى رئاسة الحكومة في إيطاليا ثلاث مرات، وعانى من سرطان الدم ومن الالتهاب الرئوي.