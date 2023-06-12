برلسكوني والقذافي وسر الليالي الحمراء

وفي تصريح لاحق لها لصحيفة لا ريبوبليكا وصفت روبي رئيس الوزراء الإيطالي عندما سئلت عن علاقاتها الجنسية معه بـ"إنه ؤ".

وقالت "لو كانت لي المقدرة على العودة إلى الماضي، فلن أفعلها ثانية".

ونقل عن الراقصة روبي أن الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي كان قد علم برلسكوني اللذين ارتبطا بعلاقة صداقة، "فن الجنس".

وحسب الصحيفة البريطانية "ذا صن" فإن روبي قالت إن السهرات الحمراء التي كان يقيمها برلسكوني في بيته، هي نسخة طبق الأصل عن حفلات مشابهة كان يقيمها صديقه، معمر القذافي، تحت عنوان "حريم البونغا بونغا".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن روبي قولها: "أخبرني برلسكوني أن البونغا بونغا هي عبارة عن حفل يحتوي على مجموعة من نساء يخلعن ملابسهن ليؤدين خدمات جنسية للقذافي"، مؤكدة أنها رفضت المشاركة في هذه الحفلات، بعدما عرفت طبيعتها.

وفاء فاضل