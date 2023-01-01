لا تنس أن تقول لنفسك "أحبّك"

لكل تلك اللحظات من الألم عندما تبحث عن الحل داخل نفسك دون الخوف من أن تراجع وتحاسب نفسك.

الامتنان نعيشه كل يوم، وفي كل ثانية. نحن ممتنون لكل ما يحدث لنا بشكل إيجابي، ولكننا نتعلم أيضًا أن نشكر كل مأزق نواجهه في طريقنا، والذي يحرر إمكاناتنا الكامنة.

قولُ "أنا أحبك" يتيح عدم السماح لأنفسنا بالالتفاف حول الهياج من حولنا الذي يؤثر أحيانًا على مزاجنا ويزعزع استقرارنا.

أن تقول لنفسك "أحبك" يعني تجديد نظرتك إلى حياتك من خلال تقييم كل ما تفعله دون الاستسلام أبدًا.

قولك "أنا أحبك" هو أيضًا من أجل أخطائك، وغضبك، ومعاناتك.

حب الذات حب غير مشروط، حتى عندما نتوه ونخطئ، حتى عندما ننحرف، حتى في أصعب اللحظات، هنا بالذات المكان الذي يجب أن نحب فيه أنفسنا بشكل أقوى!

حبك لنفسك يعني حتى لا تنسى نفسك في اختياراتك واحتياجاتك وقراراتك!

حب الذات ليس فكرة غامضة وغير دقيقة. حب الذات يُكتَب بالكلمات لتهدئة العلل عندما تضعف الإرادة وتميل إلى العودة إلى العيوب أو التردد أو الشكوك أو حتى التقليل من شأننا.

حب الذات قابل للنمو صباحًا وظهراً ومساءً، وفي كل لحظة، عندما يمكنك العودة إلى نفسك لإعادة التركيز على أهدافك والاستماع إليها.

حب الذات يغذي كل حد من الحدود التي تضعها في حياتك حتى لا تعاني من الآخرين وحتى تمنحهم مكانهم الصحيح، لا أكثر ولا أقل، ودائمًا بعقل إيجابي ومنفتح.

عندما نتعلم كيف نشكر أنفسنا على الشجاعة التي نبذلها، لإدارة انفعالاتنا، ولاحترام شخصيتنا، فإننا نعلم أنه لا يوجد فصل بين الكائن الذي في داخلنا وبين الكائن العلاقة التي تذهب نحو الآخرين. نحن نعيش من هذه الشمولية وهذا ما يحقق توازننا.