لا تنس أن تقول لنفسك "أحبّك"
يبدو أنه من الأسهل لك أن تقول "أحبك" لكل من تحبهم، وأن تشكرهم على تواجدهم في حياتك، خاصة في لحظات التآلف عندما تتجه بسهولة نحو الآخرين بروح المشاركة.
ومع ذلك، فإن قول "أحبك" لنفسك يبدو غريبًا بالنسبة لك كما لو أنك لا تستحق اهتمامك بذاتك، أو أن الحب لذاتك بالنسبة لك أمر بديهي للغاية بحيث ليس ضروريًا أن تقف عنده !.
ماذا لو حاولت هذا الآن على الفور وأنت تقرأ هذه الكلمات. في قلبك انظر إلى نفسك من الداخل ثم من الخارج وقل: أحبك، لاسمك الأول أو الاسم الحنون الذي تريد أن تمنحه لنفسك، بغض النظر عن حالتك الذهنية في الوقت الحالي.
أن تقول لنفسك "أحبك" عندما تكون حزينًا، مستاءً، أو قلقًا، أو وحيدًا، أو غاضبًا. هنا أجمل دليل على الحب!
أن تقول لنفسك "أحبك" عندما تكون سعيدًا، ومتحمسًا، ومليئًا بالأمل والفرح هو الاحتفاء بنفسك بشكل مختلف!
يرى خبراء النفس وفقًا للتقرير الذي نشره موقع lesmotspositifs أنه حتى لو وجدت هذا "سخيفًا"، "صبيانيًا"، "عديم الفائدة" افعله على أي حال وبقوة أكثر دون إصدار أحكام.
ربما أنت بحاجة إلى هذا من حيث لا تدري. قل لنفسك "أنا أحبك" بصوت عالٍ، أو ذهنيًا كما لو كانت لحظة شكر توجهها لنفسك، ومساحة امتنان للترحيب بنفسك كما أنت.
لكل اللحظات التي قضيتها في الكد، وفي الضحك، وفي الغضب، وفي الانبهار.
لكل تلك الأوقات التي تشعر فيها باليأس والحزن والوحدة وسوء الفهم.
لكل تلك الصباحات الصعبة عندما تقول معنوياتك "لا" بينما تجذبك قوتك الداخلية لتقول "نعم" للحياة.
لكل تلك الخطوات الصغيرة حتى تلتقي بنفسك عندما يفر قلبك الحزين من الآخرين وتتعقّد العلاقات.
لكل تنهدات الإحباط التي لا تمنعك أبدًا من أن تنهض من جديد وأنت تتمسك بالابتسامة على وجهك.
لكل تلك اللحظات من الألم عندما تبحث عن الحل داخل نفسك دون الخوف من أن تراجع وتحاسب نفسك.
الامتنان نعيشه كل يوم، وفي كل ثانية. نحن ممتنون لكل ما يحدث لنا بشكل إيجابي، ولكننا نتعلم أيضًا أن نشكر كل مأزق نواجهه في طريقنا، والذي يحرر إمكاناتنا الكامنة.
قولُ "أنا أحبك" يتيح عدم السماح لأنفسنا بالالتفاف حول الهياج من حولنا الذي يؤثر أحيانًا على مزاجنا ويزعزع استقرارنا.
أن تقول لنفسك "أحبك" يعني تجديد نظرتك إلى حياتك من خلال تقييم كل ما تفعله دون الاستسلام أبدًا.
قولك "أنا أحبك" هو أيضًا من أجل أخطائك، وغضبك، ومعاناتك.
حب الذات حب غير مشروط، حتى عندما نتوه ونخطئ، حتى عندما ننحرف، حتى في أصعب اللحظات، هنا بالذات المكان الذي يجب أن نحب فيه أنفسنا بشكل أقوى!
حبك لنفسك يعني حتى لا تنسى نفسك في اختياراتك واحتياجاتك وقراراتك!
حب الذات ليس فكرة غامضة وغير دقيقة. حب الذات يُكتَب بالكلمات لتهدئة العلل عندما تضعف الإرادة وتميل إلى العودة إلى العيوب أو التردد أو الشكوك أو حتى التقليل من شأننا.
حب الذات قابل للنمو صباحًا وظهراً ومساءً، وفي كل لحظة، عندما يمكنك العودة إلى نفسك لإعادة التركيز على أهدافك والاستماع إليها.
حب الذات يغذي كل حد من الحدود التي تضعها في حياتك حتى لا تعاني من الآخرين وحتى تمنحهم مكانهم الصحيح، لا أكثر ولا أقل، ودائمًا بعقل إيجابي ومنفتح.
عندما نتعلم كيف نشكر أنفسنا على الشجاعة التي نبذلها، لإدارة انفعالاتنا، ولاحترام شخصيتنا، فإننا نعلم أنه لا يوجد فصل بين الكائن الذي في داخلنا وبين الكائن العلاقة التي تذهب نحو الآخرين. نحن نعيش من هذه الشمولية وهذا ما يحقق توازننا.
لذا يجب أن تحب كل عيب صغير في كيانك، حتى الصعوبات التي تواجهك في العثور على مكانك، وخوفك من أن لا تكون في المستوى المطلوب، وحتى النظرة الساخرة أو المتعالية التي تراودك في بعض الأحيان حول نفسك! وتلك التكشيرة العفوية التي تُظهر غضبك أو انزعاجك عندما يتحدث الناس معك "بشكل سيئ".
أن تقول "أحبك" يعني استعادة الثقة عندما يُظلم نظرُك إلى الحياة. عندما تشعر بضيق في التنفس كأنك مرهق من الاضطرار دائمًا إلى مواجهة الأشياء.
حب الذات مِرآة مخملية رائعة تجعل القيمة التي نوليها لأنفسنا تلمع في أعيننا لأننا جيّدون حيث نحن متواجدون، ولأننا نعلم أننا نبذل قصارى جهدنا دائمًا.
بصرف النظر عن الفترات والأيام والتقويم، يجب ألا نتوقف أبدًا عن حب أنفسنا.
إذًا، لا تنس أن تقول لنفسك "أحبك". إنّ عبارة "أنا أحبك" التي يمكن أن تقولها للآخرين ليس فيها روح أو قوة إذا لم تكن هذه الكلمات مرتبطة بجوهر كيانك.
فلأنني أحب نفسي يمكنني أن أحب بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي أن أمنح فهمي، وإحساني، وعاطفتي، واحترامي.
إذًا، أليست كلمة "أحبك" أجمل هدية تقدمها لنفسك؟ كل شيء آخر يعتمد على هذا الحب، كن على يقين بذلك! لا تنسَ البقاء في داخلك على اتصال بحضورك الجميل، فأنت تستحقه أكثر من أي شيء آخر!.