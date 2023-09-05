نهاية مأساوية لشاب شارك في تحدي "الشيبس الحار" على "تيك توك"

توفي هاريس ولوباه، البالغ من العمر 14 عاما، بعد مشاركته في تحدٍ على "تيك توك" لتناول رقائق شيبس مصنوعة من الفلفل الحار في تحدي "One Chip Challenge".

وانتشر التحدي بشكل كبير بين المراهقين ويتم من خلاله أكل أكثر رقائق البطاطس توابل في العالم.

وكان هاريس طالبًا في مدرسة دوهرتي التذكارية الثانوية في ماساتشوستس الأمريكية وفقًا لشبكة "NBC Boston"، وفي الأول من سبتمبر، تم استدعاء والدة الصبي إلى المدرسة عندما اشتكى هاريس من آلام في المعدة، بعد أكله للشيبس الحار بعد أن أعطاه له زميل في الفصل.

وأكدت الشرطة الأمريكية أن هاريس توفي في منزله في الأول من سبتمبر بحضور الشرطة والمسعفين.

وكتبت العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي: "كان هاريس بمثابة النور، لقد كان شابا ذكيا وغريب الأطوار وموهوبا بشكل لا يصدق، وكان يحب ألعاب الفيديو ولعب كرة السلة".

ولم تقدم الشرطة على الفور سببا رسميا للوفاة، وقالت الأسرة إن تشريح الجثة جارٍ.

وتم تصنيع الرقائق من فلفل "كارولينا ريبر" و"ناغا فايبر"، وهما من أكثر أنواع الفلفل حرارة في العالم، وهي مخصصة للبالغين فقط.

وتمتلك ولاية كارولينا أكثر فلفل حار في العالم، وفقا لمقياس سكوفيل، وهو مقياس قوة الطعم الحار.

ويقول خبراء الصحة إن التحدي يمكن أن يسبب القيء والسعال والربو والحروق.