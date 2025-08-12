مالوما يوبخ معجبة أحضرت طفلها لحفله في المكسيك (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر فيه المغني الكولومبي مالوما وهو يوقف حفله خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتوبيخ معجبة أحضرت طفلها الصغير إلى الحفل دون حماية لأذنيه من مستوى الصوت المرتفع.

وقال مالوما، البالغ من العمر 31 عاماً، بالإسبانية "هل تعتقدون أنه من المناسب إحضار طفل عمره عام واحد إلى حفلة موسيقية بهذه الشدة الصوتية؟ هذا الطفل لا يعرف حتى ما يفعله هنا. في المرة القادمة، احموا أذنيه بشيء ما. صدقوني".

وأضاف مالوما، وهو أب لطفلة تبلغ من العمر عاما واحدا من شريكته سوزانا غوميز: "هذه مسؤوليتكم. لا تتعاملوا مع الأمر وكأنه لعبة. الطفل لا يريد أن يكون هنا. أقول ذلك بكل حب واحترام، بعد أن أصبحت أباً، لن أحضر أطفالي إلى حفلات موسيقية أبداً. لذا، أرجو أن تكونوا أكثر وعياً في المستقبل".

ونال المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل للحادثة، آلاف الإشادات بتصرف مالوما، مطالبين منظمي الحفلات بعدم السماح للأطفال بالدخول إلى الحفلات المشابهة.

أخبار ذات علاقة صرصور "ضخم" يفاجئ جينيفر لوبيز على خشبة المسرح (فيديو)

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من مليار شخص بين 12 و35 عاماً معرضون لخطر فقدان السمع بسبب التعرض للأصوات العالية في الفعاليات الترفيهية.

يذكر أن مالوما يستعد حالياً لإنهاء جولته العالمية Pretty + Dirty في أغسطس المقبل، والتي تشمل أربع حفلات، ثلاث منها في المكسيك والأخيرة في السلفادور.