إسبانيا تُسجل ارتفاعًا في نسب الإصابة بفيروس كورونا

سجلت الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في إسبانيا، ارتفاعًا خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز/يوليو الماضي، لتصل نسبة الإصابات إلى 36%، وفقًا لما ذكرت صحيفة "20Minutos" الإسبانية، يوم الخميس.

ونقلت الصحيفة المحلية، عن المتحدثة باسم الجمعية الإسبانية للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة السريرية عالمة الأحياء المجهرية ماريا توماس، قولها: إن "ما يحدث هو أن فيروس كورونا مستوطن، ولا يزال مستمرًا، كما يتضح من الارتفاع في بيانات الإصابات الأخيرة، وزيادة العناية الطبية وتضاعف بيع فحوصات الكشف عن المرض".

وأوضحت أن معدل الإصابة يزداد في الإجازات؛ لأن هناك مزيدًا من الاختلاط الاجتماعي والحفلات، مشيرة إلى أنه من الواضح أن هناك انتشارًا أكبر للفيروس مما زاد عدد التشخيصات والإصابات المؤكدة.

وحذرت توماس من المتغيرات الجديدة للفيروس مثل "Eris"، وذلك لوجود قابلية أكبر في الانتقال، حيث انتشر في 45 دولة، وهو مسؤول عن 17% من الإصابات في الولايات المتحدة و15% في المملكة المتحدة، مرجحة وجوده في إسبانيا.

في حين قال المعهد الصحي المسؤول عن شبكة مراقبة عدوى الجهاز التنفسي، في أحدث تقاريره، إن المتحورات التي تنتشر بنسبة أكبر في الأسابيع الخمسة الماضية هي "SARS-COV-XBB2"، التي انتشرت بنسبة 38%.

وفي سياق مُتصل، كشفت دراسة أجريت على 6500 صيدلية إسبانية، أنه في الفترة الواقعة ما بين الـ24 والـ31 من شهر تموز/يوليو الماضي، تم بيع 179.965 فحص للكشف عن "كوفيد-19"؛ مما يعني زيادة بنسبة 112% مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر يونيو/حزيران الماضي.

ولم يستبعد علماء الأحياء الدقيقة وأطباء الرعاية الأولية، أن تُقيم وزارة الصحة الإسبانية في الخريف المُقبل، ضرورة تعزيز التطعيم لجزء من السكان.

المصدر: صحيفة "20Minutos" الإسبانية