تقدم رئيس الوزراء المصري باعتذار على الهواء مباشرة لإحدى الطبيبات العاملات بمستشفى حكومي بمحافظة سوهاج إثر تعرضها لتعنيف شديد من المحافظ.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي: "كمسؤولين تنفيذيين نحرص على تحقيق رضا المواطن، ومن حق المحافظ أن يحقق أفضل خدمة للمواطن، ولكن من دون التجاوز في حق العاملين في الدولة، وإذا حدث تجاوز أنا أقول لها: حقك عليا، ولن نسمح بأي تجاوز".

وكان عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قام بتعنيف طبيبة أثناء مروره على مستشفى المراغة المركزي، وذلك بسبب عدم الكشف على مريض من دون وجود تذكرة للكشف.

واتهم المحافظ الطبيبة التي كانت جالسة في مكتبها بالتقصير والإهمال، مضيفًا: "معندكيش ضمير ولا إحساس".

وقرر المحافظ إحالة جميع العاملين بالدوام المسائي بالمستشفى للتحقيق، للتقاعس عن أداء مهام عملهم، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على المستشفى.

وتصدرت الواقعة اهتمام رواد مواقع التواصل، بين من أشاد بمعاني الصرامة والانضباط فيها وبين من رأى أن سلوك المحافظ حمل بعض المبالغة في رد الفعل.

وتسببت الواقعة في غضب الكثير من الأطباء لا سيما العاملون بوزارة الصحة وهدد البعض بالاستقالة، فيما أصدرت نقابة الأطباء المصرية بيانًا رسميًا عبرت فيه عن رفضها لطريقة حديث المحافظ مع الطبيبة.