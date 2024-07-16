مقاطع صادمة جديدة لـ "سفاح التجمع" تدفع فريق الدفاع للانسحاب

للمرة الثانية، انسحب فريق الدفاع، المؤلف من 4 محامين، الثلاثاء، من قضية المتهم المصري كريم سليم المعروف إعلاميًا بلقب"سفاح التجمع".

وقرر القضاة تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الخميس، لانتداب هيئة دفاع جديدة، بعد رفض فريق الدفاع الثاني الترافع عن المتهم.

وبحسب شهود، فإن تنحي فريق الدفاع جاء بسبب فيديوهات جديدة في الواقعة، تضمنت مشاهد وُصفت بـ"الصادمة".

وواجهت هيئة المحكمة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، المتهم بمقاطع الفيديو التي بلغت 300 فيديو، أثناء معاشرته للسيدات قبل وبعد قتلهن، داخل جلسة سرية في غرفة المداولة.

وأحالت جهات التحقيق المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالقتل المقترن بإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

ويواجه "سفاح التجمع" تهمًا من ضمنها، قتل 3 فتيات، وتعذيبهن، وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك بعد استدراجه النساء إلى شقته السكنية في منطقة "التجمع الخامس" في القاهرة.