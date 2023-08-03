بعد زواج 18 عامًا.. ترودو ينفصل عن زوجته صوفي‎

في خطوة غير متوقعة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي، اليوم الأربعاء، انفصالهما، فيما يضع على ما يبدو نهاية لزواجهما الذي دام 18 عامًا.

وتزوج ترودو (51 عامًا)، وصوفي جريجوار ترودو، (48 عامًا)، في أواخر أيار/مايو 2005، ولديهما 3 أبناء.

وكان ترودو يبلغ من العمر 43 عامًا فقط عندما أصبح رئيسًا للوزراء، في أواخر 2015، وسرعان ما تحول الزوجان المعروفان بأناقتهما إلى أيقونتين، وأصبحا محط انتباه وسائل الإعلام العالمية.

ونشرت مجلة "فوج" ملفًا شخصيًا مميزًا لهما في عددها، في يناير/ كانون الثاني 2016، تضمن صورًا لهما وهما يحتضنان‭‭ ‬‬بعضهما البعض. وجاء في مقال طويل في المجلة عن ترودو أنه "أدهش البعض بإظهار مشاعره تجاه زوجته في العلن".

وخلال السنوات الأولى بعد تولّي ترودو منصبه، كان كثيرًا ما يُشاهَد مع زوجته في مناسبات اجتماعية، وزيارات خارجية.

لكن ظهور "صوفي" تقلص مع زوجها، خلال السنوات الماضية، وهو ما كان مؤشرًا واضحًا على وجود توتر بينهما.