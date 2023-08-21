مسنّة تقتحم بسيارتها صالون حلاقة

وثقّت كاميرات المراقبة لحظة فقدان سائقة مسنة السيطرة على سيارتها، واصطدامها بصالون حلاقة في ولاية أريزونا الأمريكية.

ويظهر الفيديو سيارة وهي تتخطى حافة ساحة انتظار السيارات، وتتجه مباشرة نحو النافذة الأمامية لأحد الصالونات، قبل أن تتوقف في منطقة الاستقبال.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه عدد من العاملين بالموقع والزبائن الذي تفاجأوا باقتحام السيارة لصالون الحلاقة.