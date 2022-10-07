أماكن تستحق الزيارة في كوريا الجنوبية
تتميز كوريا الجنوبية بسحر مثالي يجذب أي مسافر أو رحال، وسواء كانت الرغبة في زيارة المواقع الشهيرة في سيول أو القرى الريفية غير المكتشفة، فإن كوريا الجنوبية مليئة بالأماكن التي تعكس طبيعيتها الخلابة، فضلا عن المعابد البوذية الكبرى والقرى البسيطة، والحصون القديمة والجزر الكثيرة.
ومع ذلك، لن ينبهر الزائرين فقط بعاصمتها سيول ولكن أيضًا بالمغامرات السياحية المتنوعة، ما يجعلها بلدًا تستحق الزيارة، وفيما يلي أفضل الأماكن للزيارة في كوريا الجنوبية.
مزرعة Boseong
تعتبر مزرعة Boseong أفضل مكان للزيارة في كوريا الجنوبية خلال فصل الصيف، وتقوم المزرعة بإنتاج 40% على الأقل من إجمالي الشاي الأخضر في كوريا، ويتميز المكان بمناظر خلابة كما تم استخدامها في العديد من العروض والأفلام الكورية.
أوبو مارش
تعد منطقة أوبو مارش أكبر الأراضي الرطبة في كوريا، وهي وجهة لواحدة من أفضل الرحلات التي يجب القيام بها باعتبارها موقع ساحر يستحق الزيارة في كوريا الجنوبية.
وتعد هذه المنطقة موطنًا للعديد من أنواع النباتات والحيوانات التي تعود لما يقرب من 140 مليون عام، ويمكن الاستمتاع بركوب الدراجات أو التجول في المكان ورؤية الطيور المهاجرة التي تحلق على ارتفاع منخفض.
جبل هالاسان
يعد هالاسان جبلا بركانيا ومن أعلى جبال كوريا الجنوبية بارتفاع 1947 متر، وهو رمز وطني مهم للكوريين، ويعتبر الجبل وجهة سياحية مهمة لمواطني البلاد.
ويقام في هذا المكان مهرجان Halla Snow سنويًا في أواخر يناير أو أوائل فبراير، ويوفر هذا الجبل مناظر خلابة لا ينبغي تفويتها.
معبد بولجوكسا
يعتبر معبد بولجوكسا أكثر المعابد البوذية شهرة في كوريا، ويضم المعبد ستة كنوز وطنية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك تماثيل بوذا المصنوعة من البرونز الذهبي، ويعتبر من بين أشهر الأماكن السياحية التاريخية التي يمكن زيارتها في كوريا الجنوبية.
شاطئ غوتجي
يمكن مشاهدة غروب الشمس المذهل في شاطئ غوتجي في جزيرة جيجو، حيث يطل على الشاطئ الرملي الأبيض، تشكيلان صخريان كبيران وهما Granny and Grandpa Rocks، وتشير الأساطير إلى أن زوجة قائد من أسرة شيلا تحولت إلى صخرة بعد انتظار زوجها بإخلاص.
سيول
تبهر سيول العاصمة الزوار بسحرها ومزيجها من الهندسة المعمارية الحديثة وثقافة البوب ومشهد الحفلات والحدائق الجميلة والمتنزهات، ما يجعلها واحدة من أكثر الأماكن شعبية في كوريا الجنوبية.
كما تعد مدينة سيول نابضة بالحياة وهي ليست مجرد مدينة صاخبة غنية بالتاريخ والثقافة، ولكنها أيضًا موطن لقصور رائعة ومناظر بانورامية ومطاعم ومتاجر أنيقة، ويمكن زيارة المتحف الوطني والنصب التذكاري وغيرها من الأماكن.
مدينة غوانغجو
يقال إن مدينة غوانغجو الساحلية بمثابة متحف في الهواء الطلق وهي واحدة من أفضل الأماكن للزيارة في كوريا الجنوبية بسبب تراثها الغني وجذورها التقليدية.
وتضم مدينة غوانغجو، العاصمة القديمة لمملكة سيلا، مجموعة من المواقع والآثار الثقافية والتاريخية المحفوظة منذ ألف عام، كما يعد معبد بولجوكسا والمتحف الوطني جزءًا من مواقع التراث العالمي لليونسكو.
المنطقة منزوعة السلاح
تعد المنطقة المنزوعة السلاح، الفاصلة بين الكوريتين، من بين مناطق الجذب الشهيرة في كوريا الجنوبية وهي واحدة من أكثر المواقع التاريخية المثيرة للاهتمام التي يمكن مشاهدتها في كوريا الجنوبية.
بيونغتشانغ
تعد بيونغتشانغ وجهة مثالية لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة والأشخاص الباحثين عن الهدوء، كما أنها الموقع الأكثر شعبية للرياضات الشتوية في كوريا الجنوبية وهي موطن لعدد من المعابد البوذية الشهيرة.
تعد مقاطعة بيونغتشانغ أكثر إثارة للزيارة في أوقات الشتاء، حيث يمكن الاستمتاع بزيارة حديقة أوديسان الوطنية و منتجعات التزلج في البلاد.
حديقة سوراكسان الوطنية
تعد حديقة سوراكسان الوطنية موقعًا طبيعيًا للتراث العالمي، ويفضل زيارتها في الخريف وهي مكان ملائم للمشي لمسافات طويلة ويمكن زيارة صخرة أولسان أو الاستمتاع بركوب الجندول فوق الجبال المغطاة بالثلوج.