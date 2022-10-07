أماكن تستحق الزيارة في كوريا الجنوبية

تتميز كوريا الجنوبية بسحر مثالي يجذب أي مسافر أو رحال، وسواء كانت الرغبة في زيارة المواقع الشهيرة في سيول أو القرى الريفية غير المكتشفة، فإن كوريا الجنوبية مليئة بالأماكن التي تعكس طبيعيتها الخلابة، فضلا عن المعابد البوذية الكبرى والقرى البسيطة، والحصون القديمة والجزر الكثيرة.

ومع ذلك، لن ينبهر الزائرين فقط بعاصمتها سيول ولكن أيضًا بالمغامرات السياحية المتنوعة، ما يجعلها بلدًا تستحق الزيارة، وفيما يلي أفضل الأماكن للزيارة في كوريا الجنوبية.

مزرعة Boseong