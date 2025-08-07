بعد شائعة الفأر.. مديرية الأحوال المدنية ببغداد تنفي توقف الجوازات في أربيل

لم تمضِ 24 ساعة على تداول وسائل إعلام عراقية شائعةً أفادت بتوقف دائرة الجوازات الثانية في أربيل، بإقليم كردستان العراق، عن تسليم الجوازات الإلكترونية للمراجعين، نتيجة عطل فني قيل إن سببه "دخول فأر إلى جهاز الطباعة" ما تسبب بتعطيله.

ومن جهتها، سارعت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في بغداد، اليوم الخميس، إلى نفي تلك الرواية بشكل قاطع، مؤكدة أن ما جرى تداوله عارٍ تمامًا عن الصحة، داعية إلى ضرورة توخي الحذر في نقل المعلومات.

وأوضحت المديرية، في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام محلية، أنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، بمتابعة وإشراف مباشر من وزير الداخلية العراقي، في إطار الحرص على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نفي صادر من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مديرية الأحوال المدنية... Posted by ‎مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة‎ on Thursday, August 7, 2025

وأضاف البيان: "في الوقت الذي نبذل فيه قصارى جهدنا للنهوض بواقع الخدمة وتيسير الإجراءات، تسعى بعض الجهات التي تفتقر إلى أي دليل أو مصداقية إلى إشاعة أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة، بهدف الإساءة للإنجازات التي تحققت والنيل من سمعة المديرية، وكان آخرها ما تردد حول توقف إصدار الجوازات في أربيل بسبب حادث عرضي يتعلق بجهاز الطباعة".

وختم البيان: "نؤكد للرأي العام أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة، وندعو جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحذر عند نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة، وتجنب تداول الشائعات والأخبار الملفقة".