أثار الإعجاب.. فيديو لرجل أمن يساعد كفيفة في طواف الكعبة

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو، حيث تمت الإشادة بالتعامل الرائع لرجال الأمن في الحرم، وأثناء تأدية مناسك الحج، وقيامهم بتوفير سبل الراحة للحجاج والعمل على مساعداتهم وتلبية احتياجاتهم في كل وقت.

وعلقت أسرار باروم عبر حسابها الخاص على "تويتر": "رجال الأمن لهم مواقف جميلة لا تنسى، وأتذكر لما حجيت حصل لي كم موقف معاهم ساعدوني كثير جزاهم الله كل خير".

وأضاف عامر سالم: "الله يجزاه الجنه 🤲وبارك الله في هذي المرأة، تحج وهي كفيفة وغيرها كثير للأسف بكامل صحتهم ومو مفتكرين 😔 الله يهدينا ويهدي الجميع".

وأشاد "هاجوس" بموقف رجل الأمن مغردا: "ما شاء الله تبارك الله كتب الله أجره ورفع قدره وذكره هـؤلاء هم من يحفظ الأمن بعد الله ويمدون يد العون والمساعدة للمحتاج".

وبدأ الحجاج وعددهم يناهز المليونين منذ فجر اليوم الثلاثاء بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات قرب مكة المكرمة.

وكان الحجاج أمضوا الليل في مخيّمات مكيفة في وادي منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة.

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم توجّهوا إلى منطقة عرفات لأداء الركن الأعظم من الحجّ.

وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلّون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم.

أما بعد غروب الشمس، فسيتوجّهون إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى.