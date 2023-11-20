كتاب يُسلط الضوء على التأثير العميق للدين داخل السجون

سلط عالم الاجتماع تيبولت دوكلوكس، عبر كتاب يتمحور حول سؤال "بعد الاعتقال"، الضوء على التأثير العميق للدين داخل السجون، مستكشفا ظهور التجارب الروحية بين النزلاء غير المتدينين، وفقًا لما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وتتبع دوكلوكس في كتابه، الذي أجراه بالتعاون مع مختبر "Triangle" في ليون الفرنسية، نحو 30 شخصًا دخلوا السجن دون انتماءات دينية سابقة، وذلك لملاحظة تطور لقاءاتهم الروحية داخل بيئة السجن، إذ يتجاوز الالتزام الديني بشكل كبير نظيره في المجتمع الأوسع.

ويسعى دوكلوكس عبر أبحاثه وكتاباته، التي تندرج ضمن مشروع وطني بدأته وزارة العدل في أعقاب هجمات شنها محمد مراح عام 2012، إلى فهم السلوكيات الدينية للمعتقلين، بحسب الصحيفة الفرنسية.

وخلافًا للارتباط الشائع بين الدين في السجون والتطرف، أكد دوكلوكس في أبحاثه انتشار الدين داخل جدران السجن والعدد الكبير من الأفراد الذين يتبنون ممارسات دينية أثناء سجنهم.