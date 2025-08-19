logo
5 سلالات كلاب قد تجلب لك المتاعب لا السعادة

تعبيرية المصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 10:18 ص

تربية الكلاب قرار صعب يتطلب التزامًا طويل الأمد، كما أن ليس كل سلالة مناسبة لكل منزل، بحسب ما يؤكده الخبراء.  

وبهذا الخصوص، حذر الطبيب البيطري الشهير على تيك توك أمير أنوار من تبني 5 سلالات شائعة من الكلاب رغم شهرتها وجمالها، لأنها تمثل تحديات كبيرة لا يتحملها معظم أصحاب الحيوانات الأليفة.

1. كلب داشهند (Dachshund)

3713bf71-2510-4252-a8ba-da3289e8309a

رغم شكله الظريف، يُعرف هذا الكلب بعناده الشديد وقلقه من الانفصال، وهو عرضة للإصابة بمرض الأقراص الفقرية (IVDD) بسبب بنيته الطويلة والساقين القصيرتين. كما يتطلب رقابة دائمة لتجنّب القفز والإصابات؛ ما يجعله غير مناسب للأسر المشغولة.

2. البولدغ الفرنسي (French Bulldog)

3cae0a58-eb04-40d3-8231-54fcb789747c

رغم شعبيته وشكله اللطيف، يعاني البولدغ الفرنسي من مشاكل صحية عديدة مثل صعوبات التنفس، أمراض الجلد، ومشاكل العمود الفقري. ووصفه الدكتور أنواري بـ"المسخ الظريف"، مؤكدًا أن تكاليف علاجه المرتفعة وزياراته المتكررة للطبيب تجعله خيارًا صعبًا.

3. المالينوا البلجيكي (Belgian Malinois)

27ac9d68-03fa-44b1-b017-1149fd311359

قال الدكتور إن هذا النوع من الكلاب يحتاج  تحفيزا بدنيا وذهنيا مستمرا. وتم تربيته في الأصل لأغراض عسكرية وأمنية، لذا فهو غير مناسب للأشخاص الذين لا يملكون وقتًا كافيًا، لأنه قد يُظهر سلوكا عدوانيا مدمرا في حال عدم تلبية احتياجاته اليومية.

4. بوردر كولي (Border Collie)

b790def5-e9ba-4291-8df6-adbc7dd78066

من أذكى وأشد السلالات نشاطًا، ويحتاج إلى مساحة كبيرة وتحفيز ذهني مستمر. شبهه الطبيب بـ"فرط الحركة على شكل كلب"، ويمكن أن يصبح مدمّرًا وصعب السيطرة عليه إذا لم يُشغل باستمرار. لا يُنصح به إلا لأصحاب الخبرة والنشاط العالي.

5. لابرادور ريتريفر (Labrador Retriever)

34b25ade-8dda-4bc4-9e70-22a1f9a3a2da

رغم سمعته كأفضل كلب للعائلة، إلا أن لديه شهية مفرطة ويعاني قابلية وراثية للسمنة. ويتطلب نظامًا غذائيًا صارمًا ونشاطًا بدنيًا مستمرًا، وإلا سيواجه مشاكل صحية باهظة الثمن.


 
 
 
 
 
 
 

