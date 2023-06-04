بحجم إسبانيا.. إنشاء أكبر متنزه بحري في أستراليا

تنوي أستراليا إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا حول جزر نائية قبالة ساحلها الجنوبي الشرقي.

وتقع جزيرة ماكواري بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وتمثل موئلًا لطيور البطريق الملك والفقمات ذات الفراء بالإضافة إلى أنها تضم مركزًا علميًّا.