بحجم إسبانيا.. إنشاء أكبر متنزه بحري في أستراليا
تنوي أستراليا إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا حول جزر نائية قبالة ساحلها الجنوبي الشرقي.
وتقع جزيرة ماكواري بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وتمثل موئلًا لطيور البطريق الملك والفقمات ذات الفراء بالإضافة إلى أنها تضم مركزًا علميًّا.
المشروع الذي يهدف إلى زيادة حجم متنزه "ماكواري آيلند مارين بارك" ثلاث مرات، يصل إجمالي مساحة المنطقة المحمية فيه إلى 475465 كيلومترًا مربعًا.
وكشفت وزيرة البيئة الأسترالية تانيا بليبيرسك أنّ المنطقة "ستكون مغلقة بصورة تامة أمام الصيد وأنشطة استخراج المعادن وغيرها من الموارد".