في عز "أزمة الفضاء".. صاروخ أوروبي شهير يحال على التقاعد

يحال الصاروخ الأوروبي "أريان 5" على التقاعد الأسبوع المقبل، بعد 27 عامًا حقق خلالها إنجازات لقطاع الفضاء الأوروبي الذي يعاني حاليًا أزمة صواريخ في خضم احتدام المنافسة عالميًا في هذا المجال.

وسيحمل صاروخ "أريان 5" في مهمته الـ117 والأخيرة إلى الفضاء، والمتوقع أن تنطلق الثلاثاء، من كورو في "غويانا" الفرنسية، قمرا اصطناعيًّا فرنسيًّا للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب) وقمرًا اصطناعيًّا ألمانيًّا تجريبيًّا.

وكان إطلاق الصاروخ مقررًا في 16 حزيران/يونيو، لكنه أرجئ بسبب خلل في أحد محركات الدفع الذي تم استبداله.

وقالت مديرة مركز "غويانا" الفضائي ماري آن كلير لوكالة "فرانس برس" إن "عملية الإطلاق ستكون مشحونة بالعواطف لأفراد المركز الذي ارتبط بالصاروخ على مدى العقود الثلاثة الأخيرة".

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية فيليب باتيست، أن "الصاروخ كان مغامرة بشرية مذهلة".