التمريض الافتراضي.. وسيلة جديدة لتعزيز رعاية المرضى في المستشفيات

قدم مستشفى "سانت جوزيف" في نيويورك مبادرة رائدة تهدف إلى رفع مستوى رعاية المرضى من خلال دمج برنامج الممرضات الافتراضيات في وحدات رعاية البالغين وإعادة تأهيل مرضى القلب.

وبحسب تقرير نشره موقع spectrum local news، أوضحت الممرضة الافتراضية "كارين السيفير" الدور المتعدد الأوجه للتمريض الافتراضي، مع التركيز على موقعه المحوري جنبًا إلى جنب مع الممرضات بجانب السرير وشركاء الرعاية في ضمان الدعم الشامل للمرضى.

فوائد التمريض الافتراضي

وأكدت: "تكمل الممرضة الافتراضية جهود الممرضة بجانب السرير من خلال توفير التوجيه، خاصة للإضافات الجديدة أوالحديثة إلى طاقم التمريض لدينا".

وتكمن إحدى المزايا الأساسية للتمريض الافتراضي في قدرته على تخفيف عبء العمل عن الممرضات الموجودات بجانب السرير، وبالتالي توفير المزيد من الوقت المخصص لهن مع المرضى.

وقالت السيفير: "أتعامل مع مهام مختلفة، بما في ذلك الإدخال والخروج وتثقيف المرضى؛ مما يسمح للممرضات بجانب السرير بالتركيز على الرعاية المباشرة للمرضى".

من جانبها، أكدت ميلبا جيمس، مديرة إدارة القدرات في المستشفى، على التأثير التحويلي للبرنامج على ممارسة التمريض، موضحة أن "الممرضات الافتراضيات لا يقدمن إرشادًا لا يقدر بثمن فحسب، بل يعملن أيضًا كمورد إضافي للتقييمات والآراء الثانوية"، مشيرة إلى إمكانية توسيع البرنامج ليشمل وحدات أخرى داخل المؤسسة.